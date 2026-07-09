El primer discurso de la infanta Sofía, arropada por sus padres y con sorpresa de su hermana, la princesa Leonor

El primer discurso oficial de Sofía ha tenido lugar en el que es su tercer acto en solitario. Sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, la han acompañado en todo momento, a quienes se ha sumado la princesa Leonor de sorpresa.

La infanta Sofía ha protagonizado su primer discurso oficial en solitario este miércoles en el Monasterio de Cogullada de Zaragoza, en el que ha clausurado el acto de entrega de las ayudas 'Docentes Referentes', y ha aprovechado su intervención para reconocer la profesión del docente: "Me parece que es de un valor y una relevancia que van más allá de lo estratégico y que entra en lo esencial". La infanta ha iniciado su disertación recordando "esas tardes de domingo y de peli en casa" y ha aludido a la protagonista de 'Buda explotó por vergüenza', Baktay, una niña afgana que "se enfrentaba a todo un universo que le negaba el derecho a aprender, al conocimiento" y "se peleaba contra todo y todos por querer que le enseñaran".

Así, lha destacado la importancia de la educación y cómo Fundación Ibercaja "lleva mucho tiempo dando importancia al trabajo de los docentes y poniendo a su disposición herramientas e idea, creando redes y comunidad, para que los dicentes españoles sigan contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y al progreso de nuestra sociedad a través de la educación". "Nadie elige enseñar por dinero o por reconocimiento", ha expresado Sofía, que no ha pasado por alto los "problemas" del día a día en las aulas: "Acoso escolar, pérdida de autoridad, retribuciones cuestionadas, abandono escolar, ratios en las aulas, alumnado con necesidades especiales, burocracia excesiva, financiación o inclusión educativa".

Asimismo, se ha fijado en "tres palabras" que el profesor aragonés Carlos López Otín atribuye al "arte de educar", que va "más allá de la tarea de enseñar: respeto, curiosidad y compromiso". En este punto, ha calificado de "demasiado amplio" hablar del sistema educativo, subrayando que "en cada centro, en cada escuela, hay un docente, a menudo agotado que, pese a las dificultades, sigue tratando de llegar a nuestro corazón y a nuestra cabeza, uno a uno, alumno a alumno". En cada clase, ha continuado Sofía en un guiño al valor de la labor del profesorado, "hay un docente que defiende ese tiempo sagrado del aprendizaje donde, con clama si puede ser, nos ayuda a comprender el mundo y a desarrollar un criterio propio sobre la realidad, a crear nuestra propia mirada esperanzada y entusiasmada".

La infanta ha felicitado a los premiados —Cristian Ruiz, de Zaragoza; Belén María Mesas, de Baza (Granada); Clement Córdoba, de Cullera (Valencia); Mercedes Carpintero, de Laguna de Duero (Valladolid); y Diego Olivar, de Valladolid—, a los que ha calificado de "transmisores de conocimiento", dando un valor superlativo a la educación, a la que considera, "como muchos", "una de las mejores profesiones del mundo". Los reyes Felipe VI y Letizia se han desplazado hasta el Monasterio de Cogullada por sorpresa, para acompañar a la Infanta Sofía en el que ha sido su tercer acto en solitario y su primer discurso oficial. También se sumó su hermana, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz.

Aunque el acto de entrega de premios se celebraba por la tarde, fue en uno de los talleres celebrados a lo largo de la mañana, en una charla sobre sostenibilidad en la educación con algunos de los 25 profesores finalistas de estas ayudas, cuando la infanta ha aparecido con la princesa Leonor, cuya presencia no había sido anunciada por la Casa Real. Las dos hermanas han llegado al aula donde se encontraban reunidos los docentes alrededor de una mesa rectangular y, tras saludar, han tomado asiento para asistir a la charla que impartía la doctora en Ciencias Económicas Sonia Díez, y han intercambiado algún gesto de complicidad.

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