La Fiscalía pide el archivo de la primera investigación contra una víctima de torturas durante franquismo al no poder identificarse a los autores

La Ciutat de la Justicia de Barcelona, sede de la Fiscalía

Los detalles Según la investigación, agentes de la llamada Brigada Político Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático.

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado el archivo provisional de la primera investigación contra una víctima de torturas durante el franquismo debido a la imposibilidad de identificar a los autores. La investigación, realizada en colaboración con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, incluyó testificales, periciales y documentales. El informe concluye que los hechos constituyen un delito de torturas en el contexto de crímenes contra la humanidad, perpetrados por la Brigada Político Social contra la denunciante y su hermana por su actividad política. Aunque se reconocen las violaciones de derechos, no se logró identificar a los responsables, lo que llevó a la solicitud de archivo.

La Fiscalía de Barcelona ha concluido la investigación iniciada como consecuencia de la primera denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por una víctima de torturas durante el franquismo.

Durante la investigación, que se ha llevado a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se han practicado todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas testificales, periciales y documentales.

Tras analizar el resultado de las mismas, el Decreto realiza un relato de los hechos, que considera constitutivos de delito de torturas perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad.

Según dicho relato, agentes de la llamada Brigada Político Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático.

Considera, además, que los hechos se perpetraron en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada, y atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática.

Pese a ello, las diligencias practicadas no han podido revelar la identidad de los autores materiales del delito, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de otras acciones judiciales previstas en la ley, como los expedientes de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil.

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