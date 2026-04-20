La asesora de Begoña Gómez recurre el auto de Peinado y limita su papel a ser una "mera recadera"

El contexto El juez Peinado atribuye a Cristina Álvarez cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, presenta un recurso de queja contra el auto por el que el juez Juan Carlos Peinado transformó su causa en un procedimiento ante la ley del jurado.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Álvarez incide en que Begoña Gómez no cobró por dirigir la cátedra y dice que su labor fue de "mera mensajera" o "recadera".

Entre las 61 páginas del escrito, la defensa de Álvarez lanza seis preguntas al juez Peinado. "¿Comete malversación el médico de Moncloa que atiende a un hijo del Presidente del Gobierno por una enfermedad contraída durante una excursión de su colegio? ¿Comete malversación el cocinero de Moncloa que prepara una comida privada, no protocolaria, a la familia del Presidente del Gobierno? ¿Comete malversación el escolta que protege a la familia del Presidente del Gobierno cuando acude al cine a ver una película?", se pregunta.

Añaden, además, que es "imposible delimitar qué tareas son propias, y cuáles no, de un asistente del cónyuge del Presidente del Gobierno": "Esta figura constituye una costumbre de nuestra democracia justificada por las peculiaridades vitales del cónyuge del Presidente: particularidades de la vida familiar en el Palacio de la Moncloa, necesidad de utilización de seguridad y servicio de escolta en cada desplazamiento, exposición pública, etc".

El juez Juan Carlos Peinado procesó el pasado lunes a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés. Según pudo saber laSexta, Peinado decidió archivar uno de los cinco delitos que le imputaba a Begoña Gómez, el de intrusismo profesional, pero considera que hay indicios de otros cuatro delitos: de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

De esta manera, el magistrado ha decidido continuar la causa contra Begoña Gómez por esos cuatro delitos. Todo por la actividad que la mujer del presidente del Gobierno desarrolló en la Universidad Complutense de Madrid cuando trabajaba ahí.

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