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Accidente en Benidorm

Un muerto y un herido grave tras el desplome de un andamio de obra en Benidorm

Los detalles El siniestro se ha registrado hacia las 10:49 horas en el número dos de la calle Ibiza, según el aviso recibido por el Consorcio Provincial de Bomberos.

Imagen de archivo de un camión de bomberosImagen de archivo de un camión de bomberosEuropa Press
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Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido muy grave en el desplome de un andamio de obra en la ciudad de Benidorm (Alicante), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El siniestro se ha registrado hacia las 10:49 horas en el número dos de la calle Ibiza, según el aviso recibido por el Consorcio.

Hasta el lugar de los hechos los bomberos han enviado una unidad mando jefatura; un furgón de salvamentos varios; una autoescalera con un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Benidorm.

Los efectivos se encontraban pasadas las 11:30 trabajando en el lugar, retirando los escombros y rescatando a los afectados por el desplome.

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