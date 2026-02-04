Errejón acusa a Elisa Mouliaá de intentar negociar la retirada de su denuncia "a cambio de que él hiciese lo mismo con su querella por calumnias"

Los detalles La defensa del exdirigente de Sumar ha señalado que van a mantener su querella contra la actriz, destacando que su objetivo es demostrar, hasta el final, "que él es inocente".

Íñigo Errejón ha respondido al anuncio de Elisa Mouliaá sobre la retirada de su acusación por abuso sexual. Fuentes cercanas a Errejón informaron a laSexta que Mouliaá decidió retirar la denuncia antes de que su abogado la abandonara, ya que ella buscaba negociar el retiro de su denuncia a cambio de que Errejón retirara una querella por calumnias contra ella, algo que el entorno de Errejón no permitirá. Señalan que mantendrán la querella para demostrar su inocencia. Mouliaá afirmó que su retirada no es una retractación, sino un límite, y que su verdad ya está judicializada. La acusación popular continuará adelante, a pesar de que la Fiscalía de Madrid no presentará cargos contra Errejón.

Fuentes del entorno de Errejón han señalado a laSexta que esta renuncia a la denuncia se produce dos días antes de que el abogado de Mouliaá fuese a abandonarle en su defensa porque ella quería "negociar la retirada de su denuncia" a cambio de que él hiciese lo mismo "con la querella por calumnias" que pesa sobre ella.

Un hecho que, según han asegurado fuentes de la defensa de Errejón a laSexta, no se va a producir. De esta forma, dejan claro que mantendrán la querella contra Mouliaá, señalando que el objetivo es demostrar hasta el final que él "es inocente".

"Desde el primer momento hemos mantenido la misma postura: confiamos en la justicia y queremos que sea en el marco del proceso judicial en el que se esclarezcan los hechos", han señalado.

Un momento que han aprovechado para añadir que creen que la actriz se ha "echado atrás" porque la situación era ya "insostenible, con la Fiscalía en su contra".

Tras la decisión de Mouliaá, todo queda en manos de la acusación popular ya que, según confirmaban a laSexta hace semanas fuentes fiscales, la Fiscalía de Madrid no presentaría acusación contra el exportavoz de Sumar.

Fuentes de la acusación popular de Adive (Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada) han indicado a laSexta que ellos seguirán adelante con la acusación. La agresión sexual es un delito semipúblico. Eso quiere decir que requiere de la denuncia de la víctima para abrirse el procedimiento pero, una vez que está abierto, si la acusación pública o la popular se mantienen (como es el caso), la causa no se archiva.

La Fiscalía de Madrid pidió al juez instructor, Adolfo Carretero, que procesó a Errejón, que archivara la causa contra el exdiputado al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación.

Mouliaá asegura que su decisión "no es una retractación"

En el comunicado que ha publicado anunciando la retirada de la denuncia, la actriz ha señalado que esto no es una "retractación", aclarando que se trata de un "límite".

"Todo explotó a partir de denuncias anónimas. Después vino su dimisión, y enseguida comenzó el relato de que podían ser falsas. Yo salí a dar la cara, con nombre y apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres. Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así", ha explicado.

Un mensaje en el que ha defendido que que su verdad "ya está judicializada".

