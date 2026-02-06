El juez cita a Errejón el 10 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral por presunto abuso sexual a Elisa Mouliaá

Errejón, en una foto de archivo, saliendo de los Juzgados de Plaza de Castilla

Los detalles En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado indica que el escrito de la actriz "carece de la firma de un abogado y de un procurador" y la ha requerido subsanar "ese defecto para dar trámite a su petición de archivo". "De no hacerlo, el procedimiento continuará", ha indicado.

El juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado a Íñigo Errejón en calidad de investigado el próximo 10 de febrero. Tal y como expresa un auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez pide comparecer al que fuera portavoz de Sumar con el objeto de emplazarle, requerirle y notificarle el auto de apertura del juicio oral por un presunto delito de abuso sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.

Todo, después del comunicado de la intérprete. Después de un texto en el que anunciaba que retiraba la acusación particular contra el exdiputado. "Si la justicia sigue, por ser un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación", expuso.

Sin embargo, según fuentes jurídicas a laSexta, dicho escrito no tiene efecto jurídico alguno al no llevar ni firma de abogado ni de procurador. Ante esto, Adolfo Carretero, juez instructor del caso, va a conminar a la actriz a que subsane ese defecto de forma. De momento, y hasta que eso suceda, el procedimiento continúa adelante.

Carretero, en ese sentido, ha avisado de que en caso de no hacerlo "el procedimiento continuará": "En vista que carece de firma de un abogado y de un procurador, como es preceptivo, se le requiere para que en el plazo de una audiencia subsane ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. De no hacerlo, todo seguirá por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado la peticionaria escrito de acusación firmado por abogado y procurador y existir otro escrito acusatorio de acusación popular".

"He estado sola"

Tal y como afirma Mouliaá en su escrito, "no es una retractación sino un límite": "Todo explotó a partir de denuncias anónimas. Después vino su dimisión y enseguida comenzó el relato de que podían ser falsas".

"Yo salí a dar la cara, con nombre y con apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres. Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He estado sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así", ha expuesto la actriz.

En ese sentido, defiende que su verdad ya está judicializada: "La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos. El juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo".

La defensa de Errejón, por su parte, ha explicado en comentarios a laSexta que la decisión de Mouliaá llega "días antes de que su abogado fuese a abandonar su defensa": "Ella quería negociar la retirada de su defensa a cambio de que él hiciese lo mismo con la querella por calumnias que pesa sobre ella".

Fuentes de su entorno, además, han asegurado que eso no va suceder: "Desde el primer momento hemos mantenido la misma postura. Confiamos en la Justicia y queremos que sea en el marco del proceso judicial en el que se esclarezcan los hechos".

Con la decisión de Mouliaá, en caso de que acceda al requerimiento del juez Carretero, todo queda en manos de la acusación popular. Según confirmaban a laSexta fuentes fiscales, la Fiscalía de Madrid no va a presentar acusación alguna contra el exportavoz de Sumar.

Mouliaá pedía que Errejón fuera condenado a tres años de cárcel y a pagarle 30.000 euros de indemnización por daños morales por presuntos abusos que habrían tenido lugar en octubre de 2021.

