Desde cuadros y relojes a Códices Calixtinos: estos han sido los grandes robos patrios en el último cuarto de siglo

¿Por qué es importante? Las monjas de Belorado, la Catedral de Santiago de Compostela, Iker Casillas o María del Monte, nadie ha estado a salvo en estos últimos 25 años.

Los años pasan, pero algo que permanece son los robos. En el último cuarto de siglo hemos tenido desde monjas investigadas por robar en su convento a sustracción de botellas vino de alto valor en un restaurante; el hurto de un Códice Calixtino en la Catedral de Santiago de Compostela o la oleada de asaltos a casas de futbolistas.

La Guardia Civil detuvo hace poco más de un mes a dos de las polémicas monjas de Belorado acusadas de apropiarse de un botín eclesial para tratar de venderlo ilegalmente. En la misma línea, pero en 2011, un electricista despedido de la Catedral de Santiago de Compostela sustrajo el famoso Códice Calixtino valorado en 100 millones de euros y que mantuvo en su garaje durante un año.

Por otra parte, en 2015 se produjo el que fue considerado como el mayor robo de arte contemporáneo de nuestra historia. Desaparecieron cinco cuadros del artista Francis Bacon y, a pesar de que este año se ha detenido a un implicado, aún falta por recuperar una de las obras.

En el apartado de grandes celebridades nacionales, en 2001 a la empresaria Esther Koplowitz le descolgaron Goyas y Sorollas valorados en 300 millones. Entonces fue denominado como el robo del siglo y las investigaciones permitieron averiguar que el vigilante de seguridad estuvo implicado. Precisamente, al exguardameta Iker Casillas, una trabajadora que limpiaba en su casa le birló cinco relojes de lujo.

Peor fue el golpe que recibió la cantante María del Monte, a quien le quitaron 14 relojes, joyas y dinero en efectivo. Además, tuvo que asumir que su sobrino habría sido la mente pensante. A propósito, Antonio Tejado se sentará este 2026 en el banquillo de los acusados por robo con violencia en casa de su tía.

En las Navidades de 2007, el productor José Luis Moreno, amoratado, relató ante las cámaras de televisión como una banda había entrado hacha en mano en su casa. Ese mismo año también fue detenido en Portugal Jaime Giménez Arbe, 'El Solitario', tras haber atracado más de 30 bancos en quince años. Se le llegó a considerar enemigo público.

Menos estruendosos fueron los ladrones del Restaurante Atrio de Cáceres que después del probar el menú de degustación sustrajeron 45 botellas de vino de alta gama que cuatro años después siguen sin aparecer. El que sí que se recuperó el pasado mes de octubre fue un Picasso del tamaño de una servilleta, de hecho, la Policía descubrió que, en realidad, no había sido un robo sino un despiste.

