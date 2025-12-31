Ahora

Y llevan ropa interior roja

Los elegantes looks de Nochevieja de nuestros amigos de Aruser@s: ¡así de guapos están!

En Aruser@s despedimos el 2025 como se merece. Con vestidazos, brilli brilli, traje y corbata. Y eso por no hablar de la ropa interior roja...

Los elegantes looks de Nochevieja de nuestros amigos de Aruser@s: ¡así de guapos están!

La entrada al plató de Aruser@s se convierte hoy en un auténtico desfile de moda en el que los colaboradores del programa de laSexta lucen sus mejores galas para la Nochevieja a la espera de poder decirle hola al 2026 en compañía de Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Y es que este 2025 se merece que lo despidamos con brilli brilli, vestidazos, traje, corbata... y ropa interior roja, por supuesto... menos Arthur, a quien se le han olvidado "los gayumbos rojos" en casa.

Las chicas no tardan en ponerse pelucas de colores, algo que a Hans Arús, presentador de la edición 'Christmas' no le parece nada elegante. Y es que está convencido de que ellos van más guapos.

¿Vosotros qué pensáis?

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Leire Díez cobró 15.600 euros del PSOE por su labor de periodista en 2017
  2. La Fiscalía pide anular la condena al fiscal general como paso previo para el recurso ante el Constitucional
  3. La llegada de migrantes a España experimenta su mayor caída desde 2019 pese al relato ultra de la "invasión"
  4. Ayuso, Yolanda Díaz, Rollán... las perlas que dejan nuestros políticos en este 2025
  5. El paraguas en casa, salvo en Canarias, y el abrigo puesto: la Nochevieja será la noche más fría de la semana
  6. Cuenta atrás para la llegada de la baliza V-16 entre quejas y dudas: "La tenía puesto uno en la autovía y no lo vi hasta que lo tenía encima"