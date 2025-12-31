Los elegantes looks de Nochevieja de nuestros amigos de Aruser@s: ¡así de guapos están!

En Aruser@s despedimos el 2025 como se merece. Con vestidazos, brilli brilli, traje y corbata. Y eso por no hablar de la ropa interior roja...

La entrada al plató de Aruser@s se convierte hoy en un auténtico desfile de moda en el que los colaboradores del programa de laSexta lucen sus mejores galas para la Nochevieja a la espera de poder decirle hola al 2026 en compañía de Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Y es que este 2025 se merece que lo despidamos con brilli brilli, vestidazos, traje, corbata... y ropa interior roja, por supuesto... menos Arthur, a quien se le han olvidado "los gayumbos rojos" en casa.

Las chicas no tardan en ponerse pelucas de colores, algo que a Hans Arús, presentador de la edición 'Christmas' no le parece nada elegante. Y es que está convencido de que ellos van más guapos.

¿Vosotros qué pensáis?

