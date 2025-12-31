Puente defiende la auditoría del PSOE a pesar de las críticas: "Tengo plena confianza en la limpieza de mi partido"

¿Por qué es importante? El ministro de Transportes ha concedido una entrevista a la 'Cadena SER' de Valladolid en la que ha analizado la actualidad de los casos de corrupción que han salpicado al PSOE.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista con la 'Cadena SER' de Valladolid, abordó la auditoría presentada por el PSOE, elaborada por la Universidad Autónoma de Madrid. Puente reconoció que cualquier informe será cuestionado, pero destacó su confianza en el contenido y la limpieza de su partido. Subrayó que dos catedráticos no firmarían un informe sin estar seguros y que el tribunal tiene la oportunidad de ratificar o desmentirlo. Afirmó que nunca ha recibido dinero indebido y que los socialistas aportan parte de su salario al partido. Sobre corrupción, limitó los casos a ciertos individuos y expresó su repudio. En cuanto a los presupuestos, criticó las prórrogas de Mañueco y resaltó decisiones de Gobierno por más de 3.000 millones de euros, señalando los fondos europeos como la verdadera hoja de ruta.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha concedido una entre vista a la 'Cadena SER' de Valladolid, donde se ha pronunciado sobre la auditoría que ha presentado el PSOE y que ha sido elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid. Puente ha entendido que "cualquier informe que se haga en ese sentido se va a cuestionar", sin embargo, él prefiere quedarse con "el contenido", ya que es "muy contundente". "Tengo mucha confianza en la limpieza de mi partido", ha añadido.

Asimismo, el titular de Transportes ha destacado que "dos catedráticos no firman un informe de esas características si no están muy seguros del contenido". Del mismo modo, ha aseverado que el tribunal tiene "una oportunidad a través de otros informes de ratificar o desmentir esos informes".

Igualmente, el ministro ha destacado que él "nunca ha recibido un céntimo" y que, sin embargo, sí que ha "aportado mucho dinero" de su sueldo. De hecho, ha matizado que los socialistas ceden al partido "un porcentaje de su salario". "Pertenezco a un partido en el que los sobres normalmente van en la otra dirección", ha agregado.

Del mismo modo, ha tratado de acotar los casos de corrupción a la trama de Ábalos, Koldo y Cerdán. "Estamos hablando de excesos cometidos por algunos a título personal", ha expresado, al tiempo que ha añadido que "no es bonito verlo". Igualmente, ha recalcado que lleva perteneciendo al PSOE 37 años y desempeñando "cargos remunerados" los últimos 11, por eso mismo estos comportamientos le "repugnan". "Algunos han cargado lo que no debían", ha remarcado.

Por otra parte, en lo relativo a los presupuestos generales del Estado, Puente ha manifestado que "Mañueco lleva siete gobernando con seis prórrogas presupuestarias", así como ha destacado que él ha llevado "acuerdos al Consejo de Ministros por un importe de más de 3.000 millones de euros".

"Las decisiones de Gobierno se toman en el Consejo de Ministros. El presupuesto es una hoja de ruta, un signo de estabilidad política, sin duda, pero este Gobierno tiene los presupuestos del año 2023 prorrogados y ha tenido 58.000 millones de fondos europeos, que ha sido su verdadera hoja da ruta en estos años", ha concluido.

