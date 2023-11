Pedro Sánchez se enfrenta este miércoles a su debate de investidura en un momento de completa tensión política y social, y con Ferraz en el punto de mira. Allí se ha puesto en marcha un fuerte dispositivo policial para frenar posibles ataques a la sede del PSOE. El espacio socialista ha sido en los últimos días blanco de las protestas y los disturbios que se han registrado frente a la negociación y posterior acuerdo con las formaciones independentistascatalanas sobre la ley de amnistía. Miles de personas se han ido concentrando cada noche en la zona, dando pie a altercados con la policía, a destrozos de mobiliario y a episodios de violencia.

Ello ha provocado, precisamente, que en estos últimos días los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no solo hayan puesto en marcha un dispositivo de protección y seguridad de Ferraz, sino que el mismo se haya visto ampliado a medida que se incrementaban las concentraciones frente a la sede del PSOE; un dispositivo con estrictas medidas que no iba a relajarse el día en que arranca la investidura del candidato socialista, atendiendo a las numerosas llamadas a la protesta que se han dado no solo frente al Congreso de los Diputados; también, frente a Ferraz.