La ley de amnistía lleva semanas marcando la agenda política de nuestro país cuando ni siquiera se sabía en qué iba a consistir. Ahora, con el documento en la mano, ya se pueden saber los efectos inmediatos y futuros de los afectados por el 'procés', claves que explica Alfonso Pérez Medina en laSexta Clave.

El experto en Tribunales de laSexta detalla el motivo por el que miembros de Tsunami Democràtic y los CDR podrán acogerse a esta ley, y es que se excluyen todos los casos de terrorismo siempre que haya sentencia firme. Estos casos todavía están en instrucción, con el primero de ellos con Carles Puigdemont y Marta Rovira.

También se excluyen los actos dolosos con resultado de muerte. No hubo casos de muerte en el 'procés', salvo si se cuenta al turista francés que murió en el Aeropuerto de El Prat y que el juez Manuel García Castellón apuntaba a que quizás podía atribuirse su muerte a los manifestantes que tomaron la infraestructura.

En el momento en el que entre en vigor la ley, se beneficiarán Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, alzándose las medidas cautelares que pesan contra ellos y revocándose las órdenes de busca y captura. La ley también apunta a que hay que acabar la ejecución de sentencias firmes, lo que beneficia a Junqueras, que incluso podría volver a presentarse a unas elecciones.

El relato independentista desaparece

No obstante, fuentes del Tribunal Supremo aseguran a laSexta que podría contravenir la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que dice que los casos tienen que quedar en suspenso hasta que se resuelven los recursos que se puedan presentar.

Lo que no habrá son indemnizaciones, no tendrán derecho a recuperar o recibir algún tipo de dinero, así como las cantidades impuestas como multas o sanciones. Se exonerará de la responsabilidad civil a terceros, la cual no podrán recuperar las personas con sentencia firme.

Una ausencia destacada es el término 'lawfare', lo que hace que el relato independentista haya desaparecido. En el acuerdo entre PSOE y Junts, se remontaban a los Decretos de Nueva Planta para explicar la abolición de las instituciones catalanas, algo que no viene reflejado en la exposición de motivos de la ley de amnistía.

Tampoco se desliza que aquellos que fueron condenados lo fuesen por hechos que no fueran delito, sino que España es un Estado de derecho y que la sentencia del 'procés' fue ajustada. Ahora, se aplica una amnistía que, de base, va contra el principio de igualdad, pero que se aplica por un interés común, como puede ser la convivencia.