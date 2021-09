Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES) ha valorado este jueves la situación en la que está España, así como el resto del mundo, con respecto a la pandemia. Y con contundencia ha recordado que esta no ha acabado, aunque sí incide en que estamos "en una situación muy favorable".

"Hasta que no esté vacunado todo el mundo, no se va a acabar. Lo que tenéis que entender es que una pandemia no es algo que afecte a España exclusivamente. Una pandemia afecta a una gran parte de países del mundo", ha subrayado en declaraciones a los medios.

No obstante, preguntado por el punto en el que está nuestro país en concreto, a pesar de incidir en que España "no es el ombligo del mundo", afirma que gracias al avance de vacunación las sensaciones son distintas. "Estamos en una situación muy favorable y es muy probable que no volvamos a tener grandes olas epidémicas, sino que tengamos alguna ondulación. Esto nos permite ir poquito a poco y con mucha prudencia ir normalizando la situación", añade.

Preguntado sobre si va a haber nuevas olas, el director del CCAES ha sido contundente: "Puede haber sexta, séptima y octava ola, pero no van a ser como las anteriores. Si nos portamos bien esperemos que no las haya", ha sentenciado, antes de recordar que, con respecto a la vacunación de menores de 12 años, todavía no hay nada decidido. "Hasta que no tengamos resultados ni autorizaciones de las agencias regulatorias no podemos decir mucho más, espero que se pueda pronto. Pero no podemos decir nada", concluye.