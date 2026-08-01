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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Ha seguido la situación en Ceuta

Felipe VI muestra su "indignación" ante la crisis migratoria y lanza un mensaje: "El Estado debe velar por la seguridad de Ceuta y Melilla"

Los detalles Según un comunicado difundido por la Casa Real, el monarca se ha puesto en contacto con los presidentes de Ceuta y Melilla, con Pedro Sánchez y con Alberto Núñez Feijóo y a todos les ha transmitido palabras de ánimo y firmeza.

El rey de España, Felipe VI El rey de España, Felipe VIAgencia EFE
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Felipe VI ha seguido "con gran preocupación e indignación los graves acontecimientos en Ceuta" donde miles de migrantes magrebíes cruzaron este jueves la frontera con España por el espigón del Tarajal causando una crisis migratoria que ha provocado reacciones desde Europa, Estados Unidos y otra gresca política entre Gobierno y oposición.

Según un comunicado difundido por la Casa Real, a lo largo de estos días el monarca se ha mantenido en contacto tanto con los presidentes de Ceuta y Melilla como con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, transmitiéndoles a todos unas palabras de ánimo y firmeza ante la situación.

El rey ha apuntado que "cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España".

De hecho, Felipe VI ha señalado que el Estado "debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos– que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas– vuelvan a repetirse".

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