Los detalles El hallazgo se produjo en la zona de la playa del Tarajal, uno de los puntos habituales de entrada desde Marruecos, en un contexto de fuerte presión migratoria sobre la ciudad autónoma

En medio de una crisis migratoria en Ceuta, soldados españoles encontraron a un migrante escondido en un túnel cercano a la playa del Tarajal, tras las masivas llegadas de personas desde Marruecos. La imagen muestra a militares junto al migrante en una zona difícil de acceder, usada para ocultarse tras intentos de entrada irregular. Aún no hay detalles sobre su identidad o situación. Este hallazgo ocurre en un contexto de alta tensión en la frontera, con un refuerzo en la vigilancia tras la llegada de miles de migrantes. La playa del Tarajal es un punto crítico, reavivando el debate sobre la gestión fronteriza de la UE.

En jornadas de absoluto caos por la crisis migratoria que golpea las costas de Ceuta, soldados españoles encontraron a un migrante que permanecía escondido en el interior de un túnel cercano a la playa del Tarajal, después de los últimos episodios de llegadas masivas de personas procedentes de Marruecos por vía terrestre y marítima.

La imagen del hallazgo muestra a militares junto al migrante localizado en una zona de difícil acceso, utilizada como posible lugar de ocultamiento tras los intentos de entrada irregular en la ciudad autónoma.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la persona encontrada ni sobre su situación posterior. El suceso se produce en un momento de especial tensión en la frontera entre Ceuta y Marruecos, marcada por un incremento de los intentos de entrada a través de las playas y zonas próximas al paso fronterizo del Tarajal.

Un migrante se esconde en un túnel de playa para evitar a los soldados españoles tras los cruces masivos.

En los últimos días, las autoridades han reforzado los dispositivos de vigilancia y control ante la llegada de grupos de migrantes que tratan de alcanzar territorio español a nado o por otros puntos de la frontera.

Hace tan solo dos días, cerca de 50.000 personas, según Exteriores, cruzaron de manera irregular a territorio ceutí. De todas ellas, más de 48.000 habrían vuelto ya a Marruecos. Supone el 96% de las personas que llegaron a España a nado apenas 48 horas después del comienzo de la crisis.

La playa del Tarajal se ha convertido en uno de los escenarios más sensibles de la presión migratoria en Ceuta por su proximidad a la frontera marroquí. La llegada de migrantes vuelve a situar en primer plano el debate sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea y la respuesta humanitaria ante las personas que intentan acceder a territorio español.

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