La complicada situación de los menores no acompañados: ¿qué pasa con los migrantes que siguen en Ceuta?

Los detalles La ley establece un plazo de 72 horas para tramitar el expediente de devolución y, en caso de que no se resuelva, pueden estar hasta 60 días en un centro. Con los jóvenes, todo es más difícil.

Unas 50.000 personas llegaron a nado a Ceuta buscando una vida mejor que Marruecos no les ofrecía. En el viaje, al menos 86 migrantes murieron, y los que lograron llegar enfrentan la devolución a su país. Muchos se marchan voluntariamente por la falta de comida y agua, mientras otros se quedan, enfrentando un plazo de 72 horas para tramitar su devolución o hasta 60 días en un centro de migrantes. La situación de los menores no acompañados es preocupante, ya que el centro de protección de Ceuta, con capacidad para 29 personas, alberga a 560 menores. La ley exige su distribución entre comunidades, pero algunas gobernadas por el PP y Vox se niegan.

Unas 50.000 personas llegaron a nado a Ceuta. Llegaron a la ciudad autónoma de España buscando una vida mejor. Buscando algo que Marruecos no les ofrecía ni les podía ofrecer. En el viaje, al menos 86 migrantes han muerto y los que han logrado alcanzar su destino saben que les espera la devolución a su país de origen.

Muchos han aceptado ya el final, marchándose por voluntad propia ante, además, la falta de comida y de agua al estar todo totalmente cerrado. Otros, eso sí, se han quedado. No se han marchado. No quieren macharse. El reloj, en ese instante, empieza a contar.

Porque hay 72 horas para tramitar el expediente de devolución y, en caso de no resolverse, pueden estar hasta 60 días en un centro de migrantes.

Pero son los casos de los menores no acompañados los que más preocupan. Los de esos jóvenes de entre 16 y 18 años que no tienen documentación y que necesitan de pruebas médicas que tardan ante el colapso de los hospitales.

La ley es clara. Todo menor extranjero que llega solo a España debe quedar bajo la tutela de la Administración. Debe ingresar en un centro de protección de menores. El problema es que el de Ceuta tiene capacidad para 29 personas y hay 560 menores en las calles.

Es, básicamente, un 1.600% de su capacidad. Cuando algo así pasa, lo que dice la ley es que hay que repartirlos entre las diferentes comunidades autónomas... pero en las que hay gobiernos del PP con Vox ya han dicho que no.

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