Gresca política por la crisis migratoria: Feijóo culpa al Gobierno de una política "permisiva" y Marlaska señala a las mafias

Los detalles Desde Ceuta, el líder del PP se ha preguntado este sábado "¿cómo ha llegado España hasta aquí?" y ha asegurado que la situación evidencia una falta de previsión del Ejecutivo.

La crisis migratoria en Ceuta ha generado un enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular. El Ejecutivo culpa a las mafias de tráfico de personas y defiende la colaboración con Marruecos, mientras que Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de falta de previsión y de mantener una política migratoria permisiva. Feijóo señala al Ejecutivo como responsable de un "efecto llamada". En contraste, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente Pedro Sánchez destacan la cooperación con Marruecos. Desde el PSOE critican la postura del PP, que ha exigido acciones desde el inicio de la crisis.

La crisis migratoria vivida en Ceuta ha abierto un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y el Partido Popular. Mientras el Ejecutivo atribuye la llegada masiva de migrantes a la actuación de las mafias de tráfico de personas y defiende la colaboración con Marruecos, Alberto Núñez Feijóo responsabiliza directamente al Gobierno por su política migratoria y por, a su juicio, no haber previsto una situación que "se conocía".

Desde Ceuta, el líder del PP se ha preguntado este sábado "¿cómo ha llegado España hasta aquí?" y ha asegurado que la situación evidencia una falta de previsión del Ejecutivo. "España está invadida, no le falta nada a este Gobierno. Se conocía esta amenaza", ha afirmado, antes de acusar al Gobierno de haber impulsado una política migratoria "permisiva".

Feijóo ha ido un paso más allá al señalar directamente al Ejecutivo como responsable del efecto llamada: "El responsable de promover una política migratoria permisiva y de lanzar el mensaje de que a España se puede entrar de cualquier manera y ser regularizado es el Gobierno", ha sostenido.

Frente a ese discurso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido también desde Ceuta en que detrás de lo ocurrido están las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

Marruecos "no es ninguna amenaza"

Tanto Marlaska como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han defendido además la cooperación con Marruecos para hacer frente a la crisis. El ministro ha asegurado que el país vecino "no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España" y lo ha definido como "un socio absolutamente fiable".

Sánchez, por su parte, también ha destacado la "coordinación muy fluida" entre ambos países. El PP, sin embargo, rechaza que las mafias expliquen por sí solas lo sucedido y es que para Feijóo, la relación con Marruecos no puede "depender de las circunstancias".

Además, ha defendido que si la situación comienza a estabilizarse no será por la actuación del Gobierno, sino por la voluntad de quienes ya han "ocupado" Ceuta. Desde el PSOE, entretanto, critican la reacción de los populares. La portavoz socialista Montse Mínguez ha reprochado al PP que, "desde cero", haya comenzado "a criticar y a pedir comparecencias".

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