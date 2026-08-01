Los Mossos encuentran el cadáver de un hombre en un contenedor de Lloret de Mar, Girona

¿Qué ha pasado? Los Mossos d'Esquadra recibía el aviso este viernes a las 16:25 horas. Poco después, hallaron el cuerpo, que estaba dividido en varias partes.

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado en un contenedor en Lloret de Mar, Girona. El aviso llegó al cuerpo policial este viernes a las 16:25 horas, y poco después encontraron el cuerpo dividido en varias partes. Actualmente, los investigadores están trabajando para determinar las causas de la muerte. La División de Investigación Criminal (DIC) ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del caso y establecer si se trata de un asesinato.

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre de quien se ha encontrado el cadáver en un contenedor situado en la calle de la avenida de Rafael Alberti con la calle de Urano, en Lloret de Mar (Girona).

El cuerpo policial recibía el aviso este viernes a las 16:25 horas. Poco después, hallaron el cuerpo, que estaba dividido en varias partes.

Por su parte, los investigadores trabajan en estos momentos para determinar las causas de la muerte.

La División de Investigación Criminal (DIC) han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del caso y determinar si se trata de un asesinato.

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