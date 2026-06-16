El coqueteo de PP y Junts para retratar la fragilidad de Sánchez en el Congreso encuentra freno y algunos ya hablan de antesala a una moción de censura

Los detalles Los independentistas hablan de decisión inaudita y se quejan de que en 2025 la mesa sí aceptó una solicitud similar. Sin embargo, en ese momento hablaban de cuestión de confianza.

El Partido Popular (PP) y Junts intentaron aliarse en el Congreso para forzar una votación que exigiera al presidente Pedro Sánchez adelantar las elecciones, lo que fue bloqueado por la Mesa del Congreso. Argumentaron que los adelantos electorales son prerrogativa exclusiva del presidente. Ester Muñoz, portavoz del PP, criticó a Francina Armengol por, según ella, trabajar solo para Sánchez. Los independentistas también expresaron su descontento, recordando que en 2025 se aceptó una solicitud similar, aunque con diferencias. Patxi López del PSOE calificó la acción como un intento de cuestionar la confianza sin una moción de censura. ERC, a través de Gabriel Rufián, cuestionó la utilidad de continuar este debate. El PNV no se pronunció al respecto.

PP y Junts se han aliado en el Congreso para intentar que el jueves se vote en el Congreso exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez un adelanto electoral. Una especie de cuestión de confianza encubierta que la Mesa del Congreso ha frenado en seco.

El argumento que han dado es que los adelantos electorales "no se votan", porque "son prerrogativa exclusiva del presidente".

Populares e independentistas coinciden en su indignación con la Mesa del Congreso por tumbar sus enmiendas.

"Francina Armengol no trabaja para el Parlamento ni para los españoles, trabaja única y exclusivamente para Pedro Sánchez", critica Ester Muñoz, portavoz 'popular' en el Congreso.

Los independentistas hablan de decisión inaudita y se quejan de que en 2025 la Mesa sí aceptó una solicitud similar. Sin embargo, leyéndolas vemos que son distintas. Ahora, instaban a Sánchez a convocar elecciones, mientras que en 2025 lo que le pedían era considerar la oportunidad de plantear una cuestión confianza.

Reconocía el PP hace unas horas lo que pretendían hacer. "Una cuestión de confianza. De hecho, es lo que vamos a votar", aseguraba Ester Muñoz.

Pero eso también es prerrogativa del presidente. "Lo que estoy viendo es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen trampa, pero no cuela", destaca Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

El PP ha decidido enviar un escrito solicitando a la Mesa que reconsidere su decisión.

Por su parte, ERC pone el foco en para qué continuar. "Ya sabemos que los otros son peores, es de primero de izquierda, aguantar para nada es tontería", destaca Gabriel Rufián, señalando que esta es la "antesala de una moción de censura anunciada con una mayoría de derechas: PP, Junts y Vox".

Quién no ha querido pronunciarse es el PNV, clave para la continuidad del Gobierno.

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