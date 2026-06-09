Ahora

En Al Rojo Vivo

Ángeles Caballero analiza el caso de David Sánchez: "La condena social ya está hecha"

La periodista Ángeles Caballero analiza el juicio del caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que ya ha quedado visto para sentencia. En el vídeo, los detalles.

Ángeles Caballero

El juicio de David Sánchez ha quedado visto para sentencia. El hermano del presidente del Gobierno no ha usado su última palabra y Miguel Ángel Gallardo, exsecretario del PSOE de Extremadura, ha criticado un juicio ideológico: "Nos han condenado socialmente".

La periodista Ángeles Caballero, de 'El País', señala que "la condena social ya está hecha". Esto es, "diga lo que diga la justicia, ya todos tenemos una opinión basada o no, hayamos leído los datos o no, yo creo que ya la traemos opinada de casa".

Y además, "creo que aplicar a todos estos procedimientos el Código Penal no ayuda a conseguir más transparencia y conseguir cierta agilidad por parte de la justicia", concluye Caballero, apoyando las palabras que ha señalado antes su compañero de tertulia, el sociólogo Rafa López.

A su vez, López apunta y remata: "Hay dos preguntas que en ese momento se hace la sociedad española. La primera es ¿si hubiera sido el hermano de Pedro Sánchez hubiera conseguido la plaza? Y la otra pregunta que se hacen la otra España es ¿si no hubiera sido el hermano de Pedro Sánchez le hubieran previsto una condena de seis años de prisión? Y eso es terrible para la credibilidad".

Añade a laSexta como tu medio de referencia en Google: toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. León XIV comienza su visita a Cataluña con actos en la Catedral y el Estadio Olímpico tras su baño de masas en Madrid
  2. Los docentes catalanes vuelven a manifestarse coincidiendo con la visita del papa León XIV a Barcelona
  3. El juez Calama solicita a EEUU permiso para utilizar como prueba en el caso Zapatero el móvil del principal accionista de Plus Ultra
  4. La Fiscalía vuelve a pedir la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados: cree que "no están acreditadas las acusaciones"
  5. Trump promete declarar la "victoria total" de EEUU sobre Irán "en las próximas dos semanas"
  6. Incendio descontrolado en Huelva: más de 360 desalojados por el fuego en Villanueva de los Castillejos