Ángeles Caballero analiza el caso de David Sánchez: "La condena social ya está hecha"

La periodista Ángeles Caballero analiza el juicio del caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que ya ha quedado visto para sentencia. En el vídeo, los detalles.

El juicio de David Sánchez ha quedado visto para sentencia. El hermano del presidente del Gobierno no ha usado su última palabra y Miguel Ángel Gallardo, exsecretario del PSOE de Extremadura, ha criticado un juicio ideológico: "Nos han condenado socialmente".

La periodista Ángeles Caballero, de 'El País', señala que "la condena social ya está hecha". Esto es, "diga lo que diga la justicia, ya todos tenemos una opinión basada o no, hayamos leído los datos o no, yo creo que ya la traemos opinada de casa".

Y además, "creo que aplicar a todos estos procedimientos el Código Penal no ayuda a conseguir más transparencia y conseguir cierta agilidad por parte de la justicia", concluye Caballero, apoyando las palabras que ha señalado antes su compañero de tertulia, el sociólogo Rafa López.

A su vez, López apunta y remata: "Hay dos preguntas que en ese momento se hace la sociedad española. La primera es ¿si hubiera sido el hermano de Pedro Sánchez hubiera conseguido la plaza? Y la otra pregunta que se hacen la otra España es ¿si no hubiera sido el hermano de Pedro Sánchez le hubieran previsto una condena de seis años de prisión? Y eso es terrible para la credibilidad".

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