Aldama invita a tirar de la manta a Julio Martínez y Leire Díez tras librarse de la prisión: "Deberían estar llamando ya a Anticorrupción"

Los detalles El comisionista también ha vuelto a lanzar acusaciones sin pruebas sobre la posible imputación de Pedro Sánchez, apuntando que "tienen que pasar una serie de hitos".

Víctor de Aldama, tras evitar la cárcel colaborando con la Justicia, anima a otros a hacer lo mismo. En una entrevista con 'Telecinco', sugiere a Julio Martínez que contacte con la Fiscalía Anticorrupción en el caso Plus Ultra, afirmando que Martínez está siendo señalado injustamente. De Aldama también menciona que José Luis Ábalos podría colaborar fácilmente. Además, insinúa presiones de Zapatero para el rescate de la aerolínea y el aval de Sánchez, sugiriendo que Ábalos recibió instrucciones del presidente. Asimismo, incita a Leire Díez a colaborar y lanza acusaciones sin pruebas sobre Pedro Sánchez y la financiación irregular del partido.

Después de evitar la cárcel por colaborar con la Justicia, Víctor de Aldama incita a que otros hagan lo propio. Tanto que directamente se lo dice a Julio Martínez por el caso Plus Ultra para que hable con la Fiscalía Anticorrupción.

"Julio Martínez debería estar llamando, si no lo está haciendo ya, a Anticorrupción. Yo creo que a este señor le está pasando parte de lo que me hicieron a mí, que es dejándole de lado y siendo el culpable de absolutamente todo. Ya nadie le reconoce, nadie sabe nada ni nadie sabe las actividades que él hacía porque las hacía por su cuenta. Yo creo que tiene que contar lo que realmente ha pasado con esa trama", ha afirmado en una entrevista con 'Telecinco'. Una causa en la que, según dice, José Luis Ábalos también podría aportar mucho: "Sería muy fácil para Ábalos en este momento colaborar".

Sobre una supuesta presión de Zapatero para rescatar a la aerolínea y el aval de Sánchez, el comisionista ha asegurado que "Ábalos llama al presidente para decirle 'oye, qué hace este aquí presionándome' y el presidente le dice que haga caso de lo que le está diciendo".

Sus palabras también espolean a Leire Díez para que tire de la manta: "Si al final como todos es inteligente, tomará el camino que tiene que tomar, que es colaborar".

Y como es habitual de Aldama, ha vuelto a lanzar acusaciones sin pruebas sobre la posible imputación de Pedro Sánchez en la causa: "Tienen que pasar una serie de hitos que espero que pasen pronto".

Alguna como la supuesta financiación irregular del partido, una sobre la que asegura haber declarado. O incluso que él fue quien puso en contacto a José Luis Rodríguez Zapatero y Delcy Rodríguez: "Él se aprovecha de mí para llegar a Delcy. Y que tenía celos. Intentó quitarme del medio varias veces"

Aunque como viene siendo habitual, son simplemente palabras sin demostrar.

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