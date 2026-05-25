El incendio de Doñana continúa activo pero confinado tras una noche de intensa lucha contra las llamas

Los detalles El Plan Infoca mantiene un amplio dispositivo para combatir el incendio declarado en Doñana, ya confinado pero aún activo. Más de un centenar de efectivos y once medios aéreos trabajan para evitar reproducciones del fuego en Almonte.

El Plan Infoca ha intensificado los esfuerzos para extinguir el incendio forestal en La Algaida, Almonte, dentro del Parque Nacional de Doñana. Después de retirar los medios aéreos por la noche, se han incorporado once aeronaves, incluyendo helicópteros y aviones de carga, para combatir el fuego que sigue activo. El operativo terrestre cuenta con 120 profesionales y varias unidades especializadas. El incendio comenzó el domingo y, aunque se ha controlado en parte, sigue activo en el centro del perímetro. El consejero Antonio Sanz ha transmitido tranquilidad, asegurando que no afecta a El Rocío ni a la romería. Las causas del incendio están bajo investigación, sin descartar intencionalidad. Durante la madrugada, bomberos y brigadas han trabajado para contener el fuego en esta zona ecológica.

El Plan Infoca ha reforzado este lunes el dispositivo de extinción del incendio forestal declarado este domingo en el paraje La Algaida, junto a Marismillas, en el término municipal de Almonte, dentro del Espacio Natural de Parque Nacional de Doñana, donde el fuego continúa activo.

Tras la retirada nocturna de los medios aéreos, el comité de dirección del incendio ha acordado la incorporación de once aeronaves: tres helicópteros pesados —uno de ellos del Ministerio para la Transición Ecológica—, cuatro helicópteros semipesados, un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra y un avión de coordinación. El operativo terrestre está integrado por 120 profesionales, nueve autobombas y dos tractores, además de las unidades especializadas UMMT, UMIF y UNASIF.

El incendio se originó a las 18:05 horas. Aunque inicialmente el Plan Infoca situó el foco en Marismillas, posteriormente precisó que el punto de inicio se encontraba en La Algaida. Durante la jornada del domingo llegaron a movilizarse nueve medios aéreos y varias brigadas forestales, cuya actuación permitió controlar tanto la cabeza como la cola del incendio.

A última hora del domingo, las llamas permanecían activas únicamente en la zona central del perímetro, especialmente en los flancos derecho e izquierdo, con una evolución condicionada por el viento hacia áreas de playa, dunas y marisma. Esta situación llevó al consejero de Presidencia, Interior y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, a trasladar un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales.

"El incendio en Almonte está confinado y la previsión es favorable", ha señalado Sanz, quien aseguró además que "no hay afectación alguna a El Rocío ni a la actividad de la romería" y ha recordado que "por la zona no transita nadie vinculado a El Rocío desde hace dos días".

El consejero ha añadido que las causas del incendio siguen bajo investigación y que "no se descarta la posible intencionalidad", al tiempo que agradeció el trabajo de todos los efectivos desplegados.

Durante toda la madrugada han continuado trabajando sobre el terreno cinco grupos de bomberos forestales, cuatro Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), técnicos de operaciones, agentes de Medio Ambiente y personal logístico, con el objetivo de frenar el avance de las llamas y evitar reproducciones en una zona de alto valor ecológico.

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