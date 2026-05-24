Zapatero se defiende tras la imputación en relación al caso Plus Ultra: "La Policía no ha cotejado todos los datos"

¿Qué ha dicho? Tras hablar con él, Gabi Sanz, en laSexta Xplica, ha expresado que el expresidente "dice que no se a a volver a fiar de esos informes", en referencia al escrito de la UDEF.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, se muestra "indignado" tras ser imputado por la trama Plus Ultra. Según Gabi Sanz, periodista de 'Vozpópuli', Zapatero critica la falta de verificación de datos por parte de la Policía en un informe que le obliga a declarar ante el juez Calama el 2 de junio. Zapatero defiende que su actividad siempre ha respetado la legalidad. El juez José Luis Calama ha bloqueado 19 cuentas bancarias, seis de ellas a nombre de Zapatero, por ingresos sospechosos de tráfico de influencias y blanqueo. El bloqueo busca asegurar los fondos para un posible juicio.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, está "indignado". Así lo ha afirmado Gabi Sanz, periodista de 'Vozpópuli', que, en sus palabras en laSexta Xplica tras hablar con quien fuese líder socialista, ha expresado cómo está el imputado por la trama Plus Ultra. "Él dice 'no voy a volver a fiarme de estos informes", ha remarcado.

Y es que Sanz ha expuesto que Zapatero se siente "indignado porque la Policía no ha cotejado todos los datos" en un informe que ha terminado con él imputado y teniendo que declarar el 2 de junio ante el juez Calama.

Así lo cree Zapatero. Así lo cree poniendo además de ejemplo la hipoteca de 500.000 euros que canceló y que también aparece en el informe. Lo hizo apenas 11 meses después de solicitarla, con una transferencia de 480.000 euros.

"Él asegura que tenía una casa en Aravaca que vendió por 480.000 euros y le permitió cancelar la hipoteca", cuenta Sanz en laSexta Xplica.

Sobre la carta recibida de una empresa china para que mediara, según la UDEF, y así acceder al petróleo venezolano, Zapatero dice que no se acuerda: "Ni contesté. No hay tema. No sé ni qué empresa es".

Y es que el expresidente no se mueve de su línea de defensa. Una en la que mantiene que su actividad "se ha desarrollado con absoluto respeto a la legalidad". En el auto, de momento, solo hay dos mensajes que podrían atribuírsele de forma directa.

Uno de ellos es el email que envía a Julio Martínez con un listado de empresas con las que Análisis Relevante podría hacer negocio. El segundo, el mensaje en el que habla de una "exitosa gestión en tiempo y forma".

Presuntamente, con ello se refiere a la licencia conseguida por Plus Ultra para operar vuelos entre Madrid y Caracas.

Bloqueadas 19 cuentas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha bloqueado un total de 19 cuentas bancarias en el marco de la causa en la que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, de las cuales seis están a nombre del expresidente y en dos de ellas comparte titularidad con su esposa, Sonsoles Espinosa.

En la cuenta principal de Zapatero, que recibió ingresos de 1.525.078,04 millones de euros, el juez instructor ordenó el bloqueo de fondos por valor de 490.780 euros, equivalente a los pagos que el expresidente recibió de la sociedad Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez.

Según fuentes de la investigación consultadas por laSexta, el juez considera que esos ingresos son susceptibles de constituir los delitos de tráfico de influencias y blanqueo que se están investigando, por lo que su bloqueo es la única forma de asegurarlos de cara a un eventual juicio oral.

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