Feijóo promete una "reconstrucción nacional" y asegura que gobernará "sin mentir": "Yo no vengo ni de las cloacas ni de las saunas"

¿Qué ha dicho? El líder 'popular' ha acusado también al Ejecutivo de corrupción y de intentar controlar las instituciones: "Fin al intento de controlar la Justicia, silenciar al Senado, de poner el CIS, TVE a su servicio".

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha presentado su proyecto electoral como una "reconstrucción nacional", más allá de un simple relevo gubernamental. Durante un acto en IFEMA Madrid, con figuras como José María Aznar y Mariano Rajoy presentes, Feijóo ha prometido gobernar "con la verdad por delante" y buscar el respaldo de votantes tradicionales y nuevos. Ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de corrupción y de intentar controlar las instituciones. Feijóo ha defendido la igualdad entre ciudadanos y ha llamado a evitar la división política, subrayando que España merece prosperar y vivir segura. Ha concluido su discurso apelando al cambio político, situando el 29 de noviembre como el inicio de "una nueva historia democrática para España".

Alberto Núñez Feijóo ha presentado su proyecto para las próximas elecciones como algo más que un relevo al frente del Gobierno. El líder del Partido Popular ha defendido una "reconstrucción nacional" y ha asegurado que España necesita "revisar las reglas, fortalecer las instituciones y abrir un tiempo nuevo". "No propongo una simple alternancia", ha insistido durante un acto ante centenares de afiliados en el auditorio de IFEMA Madrid, en el que han estado presentes los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como varios presidentes autonómicos del PP.

En su intervención, Feijóo ha apelado a la responsabilidad de los representantes políticos y ha prometido gobernar "con la verdad por delante", "sin mentir" y sin venderse. El líder 'popular' también ha avanzado que buscará el respaldo de los ciudadanos que tradicionalmente no han votado al PP. "Quedan 50 días para hablar con cada español, para hablar con el que nos ha votado siempre, con el que nos dejó de votar y con el que nunca nos ha votado. Y a ese hay que escucharle", ha señalado.

"Voy a ir por la verdad por delante, aunque no guste, con respeto a la Justicia y respeto a quien piense diferente", ha afirmado. En esa misma línea, ha sacado pecho ante el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de corrupción, ya que él viene, asegura, "de la gestión y de dar la cara en los momentos fáciles y difíciles": "Yo no vengo ni de las cloacas ni de las saunas".

La jueza Biedma y la "obligación" de Sánchez

Aunque ha asegurado que apenas quería hablar del presidente del Gobierno, al que considera parte del pasado, Feijóo ha dedicado una parte de su discurso a atacar al socialista. En concreto, le ha exigido explicaciones sobre una supuesta actuación contra la jueza Biedma. "¿Quién en el PSOE dio la orden de acabar con la jueza Biedma y contrató sicarios? Tiene la obligación de responder, señor Sánchez", ha dicho. "Le vamos a echar, y de la manera que menos le gusta a la mafia, con democracia", ha añadido.

Feijóo ha acusado también al Ejecutivo de corrupción y de intentar controlar las instituciones: "Fin al intento de controlar la Justicia, silenciar al Senado, de poner el CIS, TVE a su servicio", ha proclamado, antes de reclamar el fin de "la mentira, los corruptos y el muro".

El presidente del PP ha defendido que su proyecto busca recuperar la igualdad entre los ciudadanos y evitar la división política: "No voy a dividir a los españoles entre los míos y los otros. No habrá españoles de primera y de segunda", sino "ciudadanos libres e iguales". "España es un país que se esfuerza y merece prosperar y vivir segura y merece tener un Gobierno que la defienda", ha afirmado.

El presidente del PP ha cerrado su discurso con una apelación al cambio político y a las próximas elecciones. "España sigue siendo una gran nación, tiene problemas y tiene solución", ha sostenido, antes de situar el 29 de noviembre como el comienzo de "una nueva historia democrática para España".

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