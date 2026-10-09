Trump cree que Nidal Hassan "se merece" que su fusilamiento sea retransmitido en directo, en el lugar y a la hora de la masacre

Sí, pero Aunque EEUU ostentará el dudoso honor de emitir esta ejecución, su vicepresidente ha dicho que no la verá por sus creencias católicas.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, cree que el militar cuyo fusilamiento va a ser retransmitido en directo desde Texas "se lo merece". Lo ha dicho durante la tarde de este viernes, en la que también le ha llamado maníaco.

Su ejecución será el próximo 3 de diciembre a las 20:00 en España. Precisamente sobre ello, la prensa ha preguntado al vicepresidente, J.D. Vance, si va a verlo. El también republicano lo considera incompatible con sus creencias católicas.

Al tiempo que ha reconocido que "es un hombre que ha cometido (...) el peor ataque terrorista después del 11S", lo cierto es que no lo verá "si finalmente se emite en directo".

Un cruel hito histórico

Esta sería la primera ejecución de un militar por fusilamiento desde 1945. Y será exactamente en el mismo lugar y a la misma hora que cometió la masacre. Si bien este método de ejecución se observa en algunos países, únicamente lo retransmite en directo los Estados Unidos de Trump.

Hasta 13 personas muertas y 32 heridas. Es el trágico saldo que dejó Nidal Malik Hassan aquel 5 de noviembre de 2009, cuando llevó a cabo un tiroteo en un centro médico de la base militar de Fort Hood, repleta en ese momento de soldados. Es considerado el ataque más mortal en una instalación estadounidense fuera de un contexto de guerra.

La condena por su crimen marcará un hito histórico: será el primer fusilamiento televisado en directo. De hecho, desde 1976 en EEUU se han llevado a cabo seis ejecuciones de civiles mediante el pelotón de fusilamiento. Brad Sigmon fue el último de ellos. El año pasado, mediante cinco tiradores voluntarios, fue ejecutado.

Solo cinco estados de los 27 con pena de muerte contemplan el fusilamiento como una opción. En concreto, en Idaho, Utah, Oklahoma, Misisipi y Carolina del Norte.

¿En qué países se ejecuta por fusilamiento?

Una práctica tan llamativa como poco común, pues EEUU es la única democracia moderna que recurre a las armas de fuego para ejecutar sentencias de muerte. En países como Corea del Norte, Irán o Afganistán, el fusilamiento es uno de los métodos de ejecución; aunque no presentan cifras contrastables.

También China es una habitual del fusil como imperio de la ley; de hecho, en cuanto a datos, se sitúa como la primera del mundo en este tipo de sentencias.

Eso sí, ninguno de estos países se han atrevido a dar el paso de enseñar esta cruel ejecución en vivo. Tenía que ser un país con el arma por bandera, como EEUU, el que ostentará ese dudoso honor.

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