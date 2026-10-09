Trump llega a un acuerdo con Putin para que Rusia suministre millones de toneladas de diésel ante las críticas de Zelenski

¿Qué podemos esperar? El republicano, que dice tener el "control total" sobre Ormuz, afirma que la rúbrica con los rusos tendrá "un impacto positivo para la economía mundial". Zelenski ha criticado el acuerdo, tildándolo de "regalo" a a Moscú.

Donald Trump ha anunciado un acuerdo con Vladímir Putin para el suministro inmediato de más de 300.000 toneladas de diésel a Estados Unidos y el mundo, con un compromiso de entregar otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón más posteriormente. Trump espera que Rusia entregue tres millones de toneladas en total, dependiendo del estado de sus refinerías. Además, asegura que el control de EEUU en Ormuz permitirá una rápida reducción de precios del diésel. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, critica el pacto, considerándolo un "regalo" para Putin y una muestra de debilidad ante Rusia. Zelenski propone un acuerdo de distensión basado en la reciprocidad, sugiriendo que Ucrania no atacará refinerías rusas si Rusia detiene sus ataques a la infraestructura energética ucraniana.

Donald Trump ha llegado a un "trascendental" acuerdo con Vladímir Putin. Así lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos en redes sociales, confirmando un pacto con Rusia para el suministro "inmediato" de más de 300.000 toneladas de diésel al mercado de EEUU y del mundo.

El acuerdo, tal y como ha confirmado Trump, continuará con el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y un millón de toneladas inmediatamente después".

Dependiendo del estado de las refinerías de Rusia, ha explicado Trump en referencia velada a los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa, Trump espera que Rusia entregue "en un corto periodo de tiempo" unas tres millones de toneladas de diésel.

Además, Trump ha asegurado que entre el "control total" que EEUU ejerce en Ormuz, que en realidad está bloqueado por Irán, los precios del diésel "bajarán rápidamente y en números récord para los estadounidenses y para el mundo".

"Mi mayor prioridad es reducir los precios para los estadounidenses. En especial, para los grandes agricultores, ganaderos y camioneros. Es un anuncio muy grande e importante", ha añadido Trump antes de insistir en que Irán "no tendrá un arma nuclear".

El presidente ruso ha confirmado el acuerdo y confirmado su total disposición "a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidense y mundial", según ha informado el Kremlin en un comunicado. "Estoy convencido de que esto tendrá un impacto positivo en toda la economía mundial", ha añadido.

Ambos líderes han mostrado su intención de "continuar con los contactos personales entre los presidentes de ambos países, así como la cooperación entre las administraciones presidenciales, los servicios especiales y otros organismos".

Zelenski tilda el pacto de "regalo" a Putin

Por su parte, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha considerado que el acuerdo es "un regalo" para Putin y una muestra de una "debilidad evidente" ante la relajación de sanciones a Moscú.

"Cualquier flexibilidad de las sanciones contra Rusia sin un acuerdo claro y duradero de desescalada con este país constituye una debilidad evidente. Esto le hace el juego a Rusia, ya que les permite matar a más personas, prolongar la guerra, tener aún menos respeto por EEUU e infligir pérdidas y daños aún mayores para el mundo", ha señalado en redes.

En un comunicado extenso, Zelenski ha asegurado que "los regalos a Putin no traerán la paz ni ningún beneficio al mundo civilizado": "Permitir que Rusia venda productos petrolíferos es una inversión en una guerra que ha de terminar y no prolongarse. Se necesita una verdadera distensión con Rusia sobre una base recíproca".

El líder ucraniano, además, ha indicado que está dispuesto a tomar "medidas simétricas de distensión", justificando sus ataques contra el petróleo ruso "en respuesta a la campaña de terror que Rusia lleva años llevando a cabo contra el sector energético de Ucrania".

"Ucrania no incendiará las refinerías de petróleo rusas si Rusia no destruye nuestra infraestructura energética. Este es el tipo de acuerdo que proponemos a Estados Unidos, y creemos que este país tiene el poder suficiente para alcanzar dicho compromiso", ha agregado al respecto.

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