Guillermo Fesser explica cómo es la crisis en la vivienda en EEUU: "Los salarios no han subido desde los años 70"

"Ahora mismo, de cada de cada 13 personas que estén firmando un contrato de alquiler o de compra, uno va a ser desahuciado antes de que lleguen las Navidades", afirma Guillermo Fesser, que analiza la crisis de la vivienda en EEUU a causa de los bajos salarios y las políticas fiscales de Trump que benefician a los más ricos.

Guillermo Fesser analiza en el plató de El Intermedio cómo está la situación de la vivienda en Estados Unidos, donde "ahora mismo, de cada de cada 13 personas que estén firmando un contrato de alquiler o de compra, uno va a ser desahuciado antes de que lleguen las Navidades".

El corresponsal apunta que el 20 por ciento de los jóvenes de entre 25 y 34 años todavía vive con sus padres, algo que en Estados Unidos "es una aberración, una vergüenza social", ya que allí "la gente se va a los 18 a la universidad y no vuelve".

El problema es que los pisos son muy caros porque "no han subido los salarios desde los años 70". En este momento, explica, se paga 7,25 dólares a la hora, cuando "vivir en Estados Unidos ahora mismo de una forma decente se supone que vale 25 dólares la hora".

De este modo, los jóvenes tienen que dedicar más del 50 por ciento de sus ingresos al alquiler, lo que les plantea una difícil situación: "¿Cómo vives con el resto? Con lo que valen los seguros médicos y con lo que vale todo", afirma Fesser.

El motivo detrás de todo esto está en las políticas fiscales de Reagan, Bush y, sobre todo, Donald Trump, que se han basado en recortar los impuestos a los ricos bajo el pretexto de que así se genera más empleo y riqueza.

Sin embargo, Fesser considera que lo que realmente ocurre es que los ricos "en lugar de un avión tienen siete, en lugar de un yate de 200 metros es de 500 metros y en lugar de un bonus en Navidad por efectividad de un millón es de diez".

Como ejemplo, señala que mientras un ciudadano normal puede pagar como mínimo un 15 por ciento en impuestos, empresas como Amazon pagan un 1,37 por ciento e incluso a Disney "le sale a devolver". "Justicia, pero para todos", sentencia.

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