PSOE y Frente Amplio se reunirán para explorar la opción de una lista única de izquierdas al Senado

El contexto Según ha avanzado 'El Mundo', está previsto que la reunión se produzca este domingo. La opción de una alianza de PSOE y formaciones a su izquierda es compleja de por sí, pero se dificulta aún más si cabe por la situación de proyectos como Frente Amplio, aún sin candidato.

El PSOE, liderado por Pedro Sánchez, está considerando formar una lista unitaria con otras fuerzas de izquierda para las elecciones al Senado, con el objetivo de arrebatar la mayoría absoluta al PP en la Cámara Alta. Según 'El Mundo', se reunirán con partidos del Frente Amplio para evaluar esta opción. Sin embargo, las negociaciones son complejas, ya que el Frente Amplio aún debe elegir un candidato y establecer alianzas. Desde Ferraz, el PSOE explora "todas las alternativas" para las elecciones generales, acusando al PP de utilizar el Senado de manera "espuria" para investigar casos de corrupción que afectan al PSOE.

El PSOE mira a las elecciones en todos los formatos. Los de Pedro Sánchez están barajando participar en una lista unitaria junto a otras formaciones de izquierda para presentarse a las elecciones al Senado y así intentar hacerse con el control de la Cámara Alta, en la que el PP cuenta ahora con mayoría absoluta, y está previsto, según ha adelantado 'El Mundo' que este domingo se reúnan con partidos de Frente Amplio para abordar esa opción.

Según fuentes conocedoras de los contactos, la opción de una alianza de PSOE y formaciones a su izquierda es compleja de por sí, pero se dificulta aún más si cabe por la situación de proyectos como Frente Amplio, que todavía debe elegir un candidato que designa al 29N y tejer alianzas para una amplia coalición electoral.

Mientras, desde Ferraz admiten que están analizando "todas las alternativas y escenarios" para ganar las elecciones generales tanto en el Congreso como en el Senado, después del adelanto anunciado este lunes por el presidente Pedro Sánchez. Recalcan además que el PP ha hecho un uso "espurio" del Senado durante esta legislatura, donde ha impulsado comisiones de investigación sobre los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, como el llamado 'caso Koldo'.

Los socialistas tienen apenas una semana, hasta el 16 de octubre, para tomar una decisión, según los plazos que marca el calendario electoral para presentar coaliciones.

'Senadoras y senadores por la Democracia'

Todo ello después de que esta semana se presentara la iniciativa 'Senadoras y senadores por la Democracia', una propuesta de la sociedad civil que reclama una lista conjunta de izquierdas para el Senado en las próximos comicios y que respaldan personalidades como la escritora Elvira Lindo, el cantante Víctor Manuel y el actor Pepe Viyuela, entre otros.

Ante esta opción, habrá un encuentro entre PSOE y varios partidos del Frente Amplio, que ya han venido manteniendo encuentros con los promotores de esta iniciativa y tienen interés en estudiar las opciones para maximizar la representación de la izquierda en la Cámara Alta.

De hecho, las fuentes consultadas han recalcado que el socio minoritario contactaron primero con el PSOE en varias ocasiones y que los socialistas se mostraban cautos hasta ahora. Así, quieren comprobar en este encuentro si hay opciones de negociar hasta el 16 de octubre, fecha en el que expira el plazo para registrar coaliciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.