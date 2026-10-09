Salvador Romero, el protagonista del timo de los billetes dorados y la promesa de una fortuna millonaria: "No he estafado ni he mentido"

El programa arranca con la visita de su abogado a prisión. A través de él, Salvador hace llegar una carta en la que defiende su inocencia y asegura que no ha engañado a nadie: "No soy perfecto ni lo pretendo", escribe, antes de añadir: "Lo raro no es ilegal, es raro".

Una estafa como ninguna otra en la que se habrían movido más de diez millones de euros. Salvador Romero, empresario gaditano que llegó a presentarse como capitán de una ONG internacional, cumple condena por una estafa anterior y está pendiente de juicio por otra presunta trama relacionada con la venta de billetes dorados. El caso, que centra la nueva entrega de Equipo de Investigación, gira en torno a unos billetes que se comercializaban como piezas de colección y que, según los testimonios recogidos, se ofrecían a compradores con la expectativa de que pudieran alcanzar un valor extraordinario. Con la promesa de una fortuna millonaria, una fortuna sin igual.

El programa arranca con la visita de su abogado, Miguel Lozano, a prisión. A través de él, Salvador hace llegar una carta en la que defiende su inocencia y asegura que no ha engañado a nadie: "No he estafado ni he mentido. No soy perfecto ni lo pretendo", escribe, antes de añadir: "Lo raro no es ilegal, es raro". En el mismo texto insiste en que aclarará cualquier cuestión cuando salga en libertad.

Así, la investigación retrocede después hasta la etapa en la que Salvador era capitán de Connace Chaplain, una organización de carácter benéfico con una estructura jerarquizada y una estética que recuerda a la militar. En sus actos aparecía uniformado, participaba en ceremonias y difundía mensajes relacionados con la solidaridad y la cooperación.

En las imágenes recuperadas por el programa también aparece su despacho, donde su nombre ocupaba un lugar destacado en la pared. Sobre él se exhibían varios de los billetes que años después acabarían en el centro de la investigación. Una escena que permite conectar aquella etapa de su vida pública con el negocio que posteriormente protagonizaría.

Mientras la investigación sobre los billetes, que se anunciaban por miles de euros, sigue su curso, Salvador mantiene su versión de los hechos. Su carta y sus declaraciones contrastan con los testimonios de compradores que aseguran haber confiado en las promesas económicas vinculadas a estos artículos y que cuestionan lo ocurrido con el dinero que entregaron.

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