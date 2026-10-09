Consumo multa con 750.000 euros a un 'youtuber' que vive en Andorra por la rifa de un coche de lujo

TheGrefg, en el vídeo en el que anuncia el sorteo de su coche de lujo

Los detalles Desde el Ministerio señalan que la subasta se hizo a través de una rifa sin autorización en la que se adquirían participaciones con la compra de un fondo de pantalla digital.

El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa de 750.000 euros a la empresa EBR Management SLU por organizar una rifa sin autorización legal, coincidiendo con el sorteo de un coche de lujo promovido por el youtuber TheGrefg. La empresa ofrecía participaciones a través de la venta de fondos de pantalla digitales por un euro, sin solicitar la autorización requerida por la Ley del Juego. La rifa, disponible del 24 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025, permitía participar desde IPs españolas. A pesar de interponer un recurso, el Ministerio desestimó la apelación y no aceptó reducir la sanción.

El Ministerio de Consumo ha multado con 750.000 euros la rifa de un coche de lujo de un 'youtuber' residente en Andorra. Aunque desde Consumo no han dado el nombre del infractor, los datos aportados por el Ministerio coinciden con el sorteo organizado por TheGrefg a finales del año 2024.

Consumo sanciona a la empresa EBR Management SLU, que ofrecía el sorteo de un vehículo de lujo —valorado en 75.000 euros— del conocido influencer. El sorteo se hizo a través de una rifa sin autorización en la que se adquirían participaciones con la compra de un fondo de pantalla digital.

"Se vendieron 376.850 participaciones al precio de un euro y la empresa no solicitó la autorización necesaria para la celebración de la rifa tal y como establece la Ley del Juego", detallan desde el Ministerio.

La empresa ofrecía una rifa —disponible desde el 24 de diciembre de 2024 y hasta el 6 de enero de 2025— a través de su web, en la que se podía participar desde direcciones de internet (IP) españolas.

Para participar en el sorteo, los participantes compraban un fondo de pantalla digital ('wallpaper') que comercializaba dicha empresa por un euro y esta compra daba derecho a una participación en el sorteo de un vehículo valorado en ese momento en más de 75.000 euros y que, según el dueño, había costado 120.000 euros.

La empresa interpuso recurso, según explica Consumo, que fue desestimado por el Ministerio y tampoco se aceptó la reducción de la sanción.

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