Cataluña acelera con tres nuevas medidas de vivienda: un fondo de emergencia habitacional, compra conjunta y más ayudas a la emancipación

Los detalles El fondo de emergencia habitacional estará dotado de 25 millones iniciales, mientras que la compra conjunta, dirigida a mayores de 40 años, tendrá 100 millones.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado tres medidas para abordar la crisis de vivienda en Cataluña: un fondo de emergencia habitacional, la compra conjunta de viviendas y la ampliación de créditos de emancipación. Durante el Debate de Política General, Illa explicó que el fondo, con una dotación inicial de 25 millones de euros, busca evitar desahucios de personas vulnerables. La compra conjunta está dirigida a mayores de 40 años con dificultades para obtener hipotecas, permitiendo que la Generalitat asuma parte de la propiedad. Los créditos de emancipación, sin intereses, están destinados a jóvenes que compran su primera vivienda. Estas medidas buscan proteger el derecho a la vivienda y combatir la especulación.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este martes tres nuevas medidas para abordar el problema de vivienda en Cataluña: la creación de un nuevo fondo de emergencia habitacional; la puesta en marcha de compra conjunta de vivienda; y la ampliación de los créditos de emancipación.

Illa ha hecho estos anuncios durante el Debate de Política General en el Parlament de Catalunya. Durante su intervención, ha explicado que el fondo de emergencia habitacional busca evitar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Permitirá a la Generalitat comprar el piso donde vive una persona o familia y gestionar su alquiler para evitar casos como el de Maricarmen, que ha desatado protestas por toda España.

Dicho fondo contará tendrá una dotación incial de 25 millones de euros y podrá contar con la participación de otras administraciones, bancos y aseguradoras.

Compra conjunta

En lo que respecta a la compra conjunta de vivienda, está pensado principalmente para personas de más de 40 años "con ingresos estables pero dificultades para solicitar una hipoteca". Con esta medida podrían obtenerla, ya que la Generalitat ofrecerá "pagar la mitad de la vivienda, o más".

En el caso de las personas de entre 40 y 55 años, la Generalitat asumirá la mitad de la propiedad de la vivienda. La persona o familia podrá vivir en ella como propietaria durante 50 años. Para los de 56 años o más, la Generalitat asumirá el 60% de la propiedad y la persona o su familia podrá vivir en ella como propietaria durante 40 años.

Según han explicado fuentes del Govern, en ambos casos se mantiene el derecho a vender la vivienda o dejarla en herencia. En caso de ponerla a la venta, la Generalitat tendrá preferencia para recomprarla y mantenerla dentro del parque protegido.

En caso de que pase ese período establecido de 50 o 40 años, la vivienda vuelve al parque público para que pueda ocuparla otra familia. Este programa de compra conjunta de vivienta tendrá una dotación inicial de de 100 millones de euros.

Más préstamos de emancipación

Sobre los préstamos de emancipación, estarán dirigidos a personas de 18 a 40 años que compren una primera vivienda. Estas personas podrán financiar el 20% de la compra del derecho de superficie o de la nuda propiedad de una vivienda protegida permanentemente, y también cubrir el 20% de las obras de rehabilitación necesarias para obtener la cédula de habitabilidad.

Según fuentes del Govern, se trata de préstamos del ICF de hasta 50.000 euros, al 0% de interés y sin comisiones que no se empiezan a devolver hasta que se haya terminado de pagar la hipoteca. Posteriormente, hay cinco años para devolverlos.

Estas mismas fuentes han asegurado que el Gobierno de Illa dice "no" a la especulación y que estas medidas se toman "por convicción y por humanidad" para "proteger el derecho de las personas a vivir en su casa".

"En Cataluña seguiremos haciendo todo lo que está en nuestras manos para proteger el derecho a la vivienda. Ninguna otra comunidad autónoma está haciendo más que Cataluña en vivienda. (...) Con una combinación única en Europa: un gobierno que lidera en dos frentes: regular los excesos del mercado y ampliar decididamente el parque de viviendas protegidas", han expresado.

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