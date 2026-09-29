El PP tumba en el Senado el tratado de amistad con Francia mientras Macron visita España

Los detalles La decisión del Partido Popular en la Cámara Alta llega después de que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno al texto la semana pasada. El Congreso y el Senado deberán crear una Comisión Mixta para resolver sus discrepancias.

El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha rechazado este martes el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia. Un texto que cae con los votos en contra del Partido Popular, y es que la semana pasada el Tribunal Constitucional le había dado su visto bueno. Por si fuera poco, coincide con la visita oficial a España del presidente francés, Emmanuel Macron.

Este martes, el pleno del Senado ha debatido el tratado de amistad entre Francia y España con un peso impuesto desde el principio: la mayoría popular en la Cámara Alta. Es decir, antes de votar ya se sabía que, si los senadores del PP decían "no", este tratado iba a llegar a su fin.

Y todo, mientras Emmanuel Macron continúa con sus actos oficiales en España. De hecho, en la noche de este martes, él y su esposa, Brigitte Macron, son los invitados de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en una cena de gala. En la misma, en el Palacio Real, estaba presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Finalmente, así ha sido. Al haberse rechazado en el Senado un tratado previamente aprobado por el Congreso, se debe constituir una comisión mixta entre el Congreso y el Senado, conforme al artículo 145 del Reglamento del Senado y al artículo 74.2 de la Constitución.

Hay que recordar que se había puesto en duda, por parte del PP, uno de los artículos de este tratado. Concretamente, en el que se permite que un ministro de cada país asista, cada tres meses, a las reuniones del Consejo de Ministros del otro país. El Constitucional dio el visto bueno a este artículo tras dos años de trámites parados.

Una comisión mixta

Dicha comisión tiene que estar formada por el mismo número de diputados y senadores, como exige el artículo 74.2 de la Constitución. Su finalidad será intentar alcanzar una posición común sobre la autorización.

Posteriormente, con una propuesta consensuada, se someterá por separado a votación del Congreso y del Senado, conforme al artículo 74.2 de la Constitución y al artículo 158 del Reglamento del Congreso.

Eso sí, el fracaso de este procedimiento no impide que el Gobierno vuelva a solicitar la autorización de las Cortes mediante un nuevo procedimiento parlamentario.

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