¿Pueden desalojar la acampada de Sol como pide el PP? Bea de Vicente lo explica

La abogada ha apuntado que, "como siempre, confluyen derechos fundamentales: el derecho a la reunión, el derecho a la seguridad ciudadana, el derecho de los comerciantes a poder vender".

Los acampados en la Puerta del Sol son contundentes, están enfadados, tienen poco que perder y están dispuestos a llevar la lucha por sus derechos hacia delante. Sin embargo, enfrente está el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que han dado a la Delegación de Gobierno de Madrid 48 horas para que los desaloje o, han dicho, acudirán a los tribunales.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha exigido al Delegado del Gobierno que la acampada de la Puerta del Sol sea "levantada de inmediato". "Nosotros también estamos estudiando las acciones para tratar de obligar al delegado del Gobierno a que entienda que tiene que desalojar de inmediato a los acampados", ha dicho, y ha agregado "que se vayan a acampar al Palacio de la Moncloa".

Por su parte, Miguel Ángel García, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha declarado: "La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas. Y por eso, acabamos de enviarle un requerimiento al delegado del Gobierno para que en el plazo máximo de 48 horas dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol".

Sobre si es posible o no ese desalojo se ha pronunciado Beatriz de Vicente en Más Vale Tarde, donde ha explicado que, "como siempre, confluyen derechos fundamentales: el derecho a la reunión, el derecho a la seguridad ciudadana, el derecho de los comerciantes a poder vender".

"Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que yo puedo desalojar a un individuo que acampa en la Puerta del Sol? Por supuesto, con la ley en la mano no se puede acampar en un lugar público", ha expresado.

Cuando Iñaki López le señala que el Tribunal Constitucional dice que no se cometen infracciones por ocupar una plaza pública, ha apuntado que eso aborda el caso de "un sujeto". "Pero si tú paralizas una ciudad o el centro de una ciudad con un asentamiento como este, la cosa es diferente", ha señalado.

"Lo que ocurre es que hasta qué punto tú puedes llegar a desalojar a semejante masa de individuos sin generar un conflicto mayor. Entonces, ¿el derecho a la reunión? Sí. Ahora, el derecho de la reunión está confrontando con el derecho a la paz ciudadana, a la seguridad ciudadana. Lo veo muy complicado. Ahora mismo yo creo que un operativo policial que entre ahí y arrase no sería oportuno".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido