Fernando de los Santos, sobre los ataques contra él en redes: "Intentan deslegitimar porque están viendo que vamos avanzando"

Fernando de los Santos habla en Más Vale Tarde sobre los ataques que está sufriendo en redes sociales por ser nieto de un marqués. Asegura "no desear a nadie" lo que está pasando, pero muestra su convicción de que esto no va a detener las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas.

Más allá de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas también está recibiendo ataques en redes sociales. Es el caso de uno de sus portavoces, Fernando de los Santos, al que se le está recriminando que su abuelo fuera marqués y que él se haya sacado un máster en Nueva York.

Aunque defiende que hay que poner el foco en "la lucha colectiva que está sucediendo ahora en Sol" y en el hecho de que Maricarmen pueda volver a su casa, de los Santos denuncia la persecución contra él con bulos que, según él, "intentan deslegitimar porque están viendo que vamos avanzando".

El portavoz del Sindicato de Inquilinas desmiente que su familia sean grandes tenedores y explica que su abuelo, ya fallecido, recibió el marquesado en 2011: "No es que venga de una familia noble de ningún tipo, sino que fue una forma de reconocer la trayectoria, y además de una manera transversal, porque era una persona muy querida por todo el mundo".

De los Santos reconoce venir de un entorno privilegiado: "He tenido mucha suerte y lo agradezco un montón, a todas las personas que me han facilitado muchas cosas en la vida para poder ser hoy quien soy". No obstante, también asegura haber "atravesado el problema de la vivienda", al vivir de alquiler con un sueldo medio de universidad, "que es un sueldo medio más o menos de Madrid".

En este sentido, sostiene que dedica "casi la mitad" de su sueldo a pagar el alquiler y que, gracias al Sindicato de Inquilinas, se ha acercado a otras realidades: "Soy consciente de que hay otras personas que están mucho peor y que quienes tenemos esa suerte de haber tenido esos privilegios está muy bien que nos comprometamos".

"Están viendo lo que estamos consiguiendo"

Tras estos ataques en redes, considera que lo que hay son "pseudomedios que además reciben dinero público y que tienen que servir a unos intereses muy concretos y están viendo lo que estamos consiguiendo".

Para de los Santos, estos ataques "son argumentos que se dirigen a la persona y no al contenido" y "cuando ya han visto que no pueden discutir los contenidos, cuando han visto que ya la inmensa mayoría social está reivindicando las medidas de vivienda que llevamos tiempo proponiendo o que, en el caso de Maricarmen, ya no tienen forma de justificar ese desahucio, tienen que recurrir a otros medios y el medio es intentar desacreditar a la persona que está diciendo esas palabras".

Sobre los ataques: "No se los deseo a nadie"

Sin embargo, tiene claro que "no lo van a conseguir" y que van a seguir adelante, en su caso desde un lugar más o menos visible, porque admite que los ataques que está sufriendo "no se los deseo a nadie": "Yo asumo esa exposición por mi compromiso que tengo con la causa hasta que sea una realidad el derecho a la vivienda, pero me gustaría que se respetara que hay otras personas que no han decidido exponerse de esta manera". Por ello avisa que emprenderá "acciones legales" para protegerlas.

De los Santos, que señala que milita en el Sindicato de Inquilinas en su tiempo libre, asegura ser consciente de que, aunque el problema de la vivienda le ha "atravesado" en varias ocasiones, "hay otras personas que están peor, porque las veo cada viernes en la asamblea y hay 80 desahucios al día".

Por ello, defiende el espíritu del Sindicato, esa "red de apoyo mutuo para hacer que el mundo sea mejor", frente a quienes "se dedican a difundir mentiras": "La verdad que les compadezco, incluso por tener que dar sentido a su vida con algo tan indigno".

El portavoz dice no entender la impunidad en las redes sociales, de gente que, según él, "debe tener unos malestares que es fruto de inseguridades" que, de alguna forma, "canaliza esa rabia que tiene dentro y en vez de hacerlo a través de la solidaridad, de la organización colectiva, del apoyo mutuo, lo hacen a través del odio y de buscar el enemigo en la persona que tienen al lado".

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