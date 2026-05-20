Feijóo apela a los socios de Sánchez para derrocarlo con una moción de censura: callan en público y rechazan en privado

¿Qué han dicho? "Nunca un expresidente del Gobierno había sido imputado por la Audiencia Nacional con delitos gravísimos. Y, lo que es más preocupante, es que esos delitos no se podrían haber cometido sin el Consejo de Ministros", recuerda Feijoó a los socios de Gobierno de Sánchez.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha protagonizado la sesión de control en el Congreso, con la oposición aprovechando para criticar al presidente Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha acusado a Zapatero de corrupción y ha insinuado que Sánchez es cómplice. Santiago Abascal, de Vox, ha vinculado el caso a su agenda antiinmigración. A pesar de las acusaciones, el PP no presenta una moción de censura contra Sánchez debido a la falta de apoyo suficiente. Los socios del gobierno, como Junts y ERC, mantienen silencio o expresan prudencia ante la situación, sin intención de apoyar al PP.

Las consecuencias de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han marcado este miércoles la sesión de control en el Congreso de los Diputados. La oposición sabe que es un asunto que desmoraliza a la izquierda y han apostado por aprovechar la oportunidad para apuntar directamente contra Pedro Sánchez.

Porque este jueves hemos escuchado decir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que un juez ha imputado al "faro moral" de Sánchez. "Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir", ha asegurado. Y ha ido un paso más allá al expresar que el Ejecutivo de Sánchez tiene un nuevo lema: "El que pueda robar, que robe".

Las palabras de Feijoó no se han quedado sin respuesta de Sánchez, que ha tirado del ya manido 'y tú más'. "Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo o recuerde las fotos que tiene de su pasado", ha dicho para asegurar que "lecciones de quienes tanto tienen que tapar y tantas vergüenzas que ocultar" no van a aceptar "ninguna".

Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha, no se ha quedado atrás. "De todas sus corruptelas, la de su socio Zapatero, la de su entorno familiar y la del político; la peor es la invasión de migrantes", ha pronunciado, llevándose el tema a donde le interesa a Vox, a sus mensajes de racismo y xenofobia.

¿Moción de censura?

Fuera de la sesión de control, el Partido Popular insiste en su mensaje: pasando por encima de la presunción de inocencia, quieren difundir que el expresidente Zapatero es un corrupto. Para el PP estas supuestas ilegalidades se cometieron con el beneplácito de Sánchez.

Entonces, la pregunta es: ¿por qué no presenta el PP una moción de censura contra Sánchez? Y la respuesta la sabe el propio Feijóo: si presenta una moción de censura, la va a perder porque no le dan las cuentas. Necesita y le faltan cuatro votos más.

De ahí, su mensaje de este miércoles a los socios del Gobierno. "Nunca un expresidente del Gobierno había sido imputado por la Audiencia Nacional con delitos gravísimos. Y, lo que es más preocupante, es que esos delitos no se podrían haber cometido sin el Consejo de Ministros", ha dicho la cabeza de los populares.

Tras ello, ha asegurado que tiene "la obligación de hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mi mano, para cambiar esta situación". Lo que tienen que hacer los cosios es responder".

El silencio de los socios de Sánchez

laSexta le ha preguntado directamente a Junts por la existencia o no de motivos para apoyar una posible moción de censura del PP contra Pedro Sánchez. Pero la portavoz de la formación catalana ha preferido no responder. Guardan silencio.

En público, no quieren hablar de un hipotético apoyo a esta medida que podría sacar a Sánchez de la Moncloa. Pero en privado, según ha podido saber laSexta, hasta ahora no hay socio que se plantee prestarle sus votos a Feijóo para derrocar a Sánchez. De momento, no piensan dejar caer al presidente Sánchez. Insisten en que hay que ser muy prudente ante toda la información que estamos conociendo y en relación a la imputación de Zapatero por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En resumen: Junts guarda silencio, PNV pide tranquilidad y para ERC hay líneas rojas que el Partido Popular no podría asumir, como, por ejemplo, la financiación singular.

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