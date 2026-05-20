Rufián, a Sánchez tras la imputación de Zapatero: "Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, pero la izquierda somos otra cosa. Si esto es verdad, es una mierda"

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC en el Congreso reconoce que "está jodido" tras conocer la imputación de Zapatero. "Son 88 páginas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales", destaca.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, expresó su descontento en el Congreso tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra. A pesar de su respeto por el expresidente, Rufián mencionó el auto judicial que acusa a Zapatero de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, sugiriendo una cacería judicial. Criticó que figuras como Felipe González o Aznar no enfrentan lo mismo y cuestionó los límites entre lobismo e influencias. Pedro Sánchez, por su parte, defendió la inocencia de Zapatero, destacó sus políticas y aseguró que el Gobierno continuará su mandato sin elecciones anticipadas.

Gabriel Rufián ha reconocido estar "jodido" durante su intervención en el Congreso de los Diputados. Con gesto serio y el auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra en la mano, el portavoz de ERC le ha pedido a Pedro Sánchez que explique cuál va a ser su plan ahora.

"No soy objetivo", ha confesado, reconociendo que le tiene un "enorme respeto y afecto" a Zapatero. "Nueve de los nuestros están en la calle y duermen en sus casas por él, pero también tengo ojos en la cara", ha destacado, momento en el que ha hablado sobre el auto del juez.

"Son 88 páginas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales", ha indicado, reconociendo que es consciente de que esto no existiría si no fuese porque el expresidente es un "enorme activo electoral" para la izquierda.

Rufián ha destacado que está convencido de que existe una cacería judicial y que Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy "se lo merecen más". Sin embargo, ha recordado que la izquierda "es otra cosa".

"¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?", le ha preguntado a Sánchez, indicando que si las acusaciones contra Zapatero son verdad "es una mierda". "Si es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto demasiadas veces, pero merece una respuesta", ha apuntado.

El portavoz de ERC ha asegurado que a mucha gente de izquierdas esto "le rompe el corazón", mientras que la derecha "está encantada de la vida" y "roba a manos llenas". "La izquierda somos otra cosa", ha vuelto a insistir.

Por su parte, Pedro Sánchez ha reaccionado a esta intervención recordando que en el Congreso hay un proyecto de ley para regular la acción de los lobbies, que está a la espera de que los grupos le den "cauce para ser aprobado" y que es una de las iniciativas que forman parte del plan de Regeneración Democrática del Gobierno.

Sánchez ha compartido su "total colaboración" con la Justicia y ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero, a quien ha mostrado todo su apoyo tras la imputación.

Además ha revindicado las políticas de Zapatero, entre ellas la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo o el fin de la banda terrorista ETA, y ha destacado que durante sus gobiernos "no hubo ningún caso de corrupción".

Asimismo ha insistido en que no piensa convocar elecciones de manera anticipada y que el plan del Ejecutivo es "continuar gobernando" y buscando mayorías en el parlamento para aprobar leyes.

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