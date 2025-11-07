Los mensajes que intercambió Luis del Rivero con el fiscal Stampa y que investiga el juez del caso Leire Díez: "El 1 es quien decide"

¿Por qué es importante? El fiscal Ignacio Stampa ha ratificado ante el juez que Leire Díez se presentó como "emisaria" del PSOE y "persona de confianza" de Santos Cerdán, señalando que buscaba favores judiciales.

El fiscal Ignacio Stampa ha declarado como testigo en la investigación contra la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Durante su declaración, entregó al juez mensajes intercambiados con Díez y el empresario Luis del Rivero. En estos mensajes, se menciona a un "número 1" como receptor de una propuesta para devolverle al fiscal la causa. Del Rivero le indicó que esa era la propuesta que se haría al "número 1". Stampa expresó sorpresa por la situación, refiriéndose a su pasado en la Fiscalía. Además, se reveló que Díez contactó con Stampa para solicitar información de Anticorrupción.

laSexta ha tenido acceso a parte del sumario del 'caso Leire Díez', la presunta fontanera de Ferraz. Entre los documentos presentados, figuran mensajes que el fiscal se cruzó con Luis Rivero, espiado por José Manuel Villarejo cuando intentó hacerse con el control del BBVA y enlace con Díez.

En algunos de ellos se puede ver cómo hace referencia a un tal "número 1" como receptor de una propuesta para devolverle al fiscal la causa. "¿Piensan ponerme a mí en el caso?, preguntó el fiscal, a lo que el empresario le dijo que esa era la propuesta que le harían esa semana "al 1". "Y eso es rehabilitarme?", señaló.

El empresario le insistió en que esa era la idea que se habían llevado, a lo que el fiscal reaccionó. "Entonces se supone que querrán volver a hablar conmigo". "Otra cosa es que el 1 es quien decide", respondió Del Rivero, y Stampa añadió: "Estos se piensan que yo quiero volver a eso, en esa Fiscalía que me abandonó, sin Serrano y con Luzón". Aludía de esta forma al otro fiscal del 'caso Villarejo' y al jefe de Anticorrupción.

El 12 de mayo, el ingeniero envió otro mensaje para avisar: "Transmitido". Casi una hora después, precisó: "Al 1". "Como si el 1 no tuviera cosas más importantes hoy!", apuntó el fiscal, a lo que su interlocutor añadió: "Le interesa mucho", "¿Pieza 7?".

Stampa respondió: "Lógico Kitchen", en referencia a una de las piezas separadas del 'caso Villarejo' en la que se investiga el presunto operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con el 'caso Gürtel'. Con todo, el fiscal se mostró sorprendido: "Pero que le hablen de mi al 1, ya es alucinante".

Asimismo, consta otro pantallazo aportado en el que se aprecia que la exmilitante del PSOE le escribió a Stampa el 11 de agosto para avisarle de que había cambiado de número y enviarle un enlace de una noticia: "Leire Díez también pidió al fiscal Stampa datos de Anticorrupción".

El fiscal declaró el pasado miércoles en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid que en la reunión que tuvo con Díez y Pérez Dolset escuchó una docena de referencias al presidente del Gobierno, precisando que uno de los motivos fueron "las saunas del suegro" de Sánchez.

