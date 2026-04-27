Una barrera ideológica con mensaje moral y el factor tribu: al PP le sale gratis votar contra la prórroga de alquileres

El contexto Todo apunta a que este martes el Gobierno se apuntará otra derrota en el Congreso, pues los números no salen para sacar adelante el decreto que amplía los contratos de arrendamiento.

El Partido Popular (PP) y Junts han anunciado su rechazo a la prórroga de los alquileres, afectando a 600.000 contratos, sin que esto les genere un coste político significativo. Según expertos en comportamiento electoral, el electorado del PP no verá cambios ya que la medida no es transversal y sus votantes no se sienten afectados. Además, el rechazo se enmarca en un contexto de bloques políticos opuestos, donde oponerse a propuestas del gobierno de Pedro Sánchez no penaliza. A diferencia del consenso en torno a las pensiones, el impacto en los inquilinos no genera la misma presión electoral, permitiendo al PP votar en contra sin perder apoyo.

Hasta 2.000 euros más en alquiler por el Partido Popular (PP), después de que los de Alberto Núñez Feijóo y Junts hayan anunciado su rechazo a la prórroga de los alquileres que este martes se vota en el Congreso de los Diputados. Está claro que a la ciudadanía estos 'noes' no le salen gratis, pero lo que no está tanto es si a la clase política le supone algún precio votar en contra.

Pues, pese a que su sentido de voto supondrá que haya 600.000 contratos de alquileres afectados, en Génova el coste será ninguno. Ni perderá votos ni le generará una mala imagen por la que explicarse. Y es que, entre el electorado 'popular', también el potencial, que es el que le importa, no habrá cambios.

Se trata de la respuesta de Narciso Michavila, Pablo Simón, María Antonia Martínez y Luis Arrojo. Todos ellos son expertos en comportamiento electoral, social, político y de los partidos a los que ha preguntado laSexta Clave sobre esta cuestión.

En este sentido, ponen sobre la mesa varios motivos para oponerse. Por un lado, es que el PP no está a favor en términos ideológicos. A ello se suma que sus electores tampoco están a favor, puesto que no se trata de una medida transversal por la que todo el mundo se siente afectado. De hecho, el PP se explica con un mensaje moral de que esto es okupación.

Por otro lado, está el factor tribu. En un contexto en el que vivimos en bloques opuestos e intransigentes, si el de enfrente propone algo, se rechaza o se cuestiona de forma automática. Esto lo ha propuesto el gobierno de Pedro Sánchez, el sanchismo; entonces, oponerse a esto no penaliza en el electorado propio. Y al revés, funciona igual.

En este punto, cabe cuestionarse el caso de subir las pensiones, en el que todas las formaciones estuvieron a favor. Y claro, no es lo mismo comparar 600.000 alquileres de gente que no se va a manifestar ni protestar en exceso en un país con un 70% de propietarios con más de nueve millones de pensionistas de todo tipo, de todos los partidos, dispuestos a rebelarse con el voto si no les subes la pensión. El efecto no es el mismo efecto.

En definitiva, los partidos están para muchas cosas y una de ellas es ganar elecciones. Mientras que parece que con el voto en contra de pensionistas no se ganan; con el voto en contra de los inquilinos sí. Por eso, pese a todo, no pierde nada votando en contra de la tan necesaria prórroga de los alquileres.

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