La broma de Kimmel sobre Melania Trump antes de la cena de corresponsales: "Tiene un brillo de una viuda en espera"

¿Qué ha dicho? "Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene usted un brillo como el de una viuda en espera", dijo el humorista Jimmy Kimmel en su monólogo solo unos días antes del intento de atentado contra Donald Trump.

Unos días antes del tercer intento de magnicidio contra Donald Trump, el humorista Jimmy Kimmel realizó una parodia de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que bromeó sobre Melania Trump, llamándola "viuda en ciernes". Este comentario enfureció a la primera dama, quien acusó a Kimmel de sembrar odio y pidió a la cadena 'ABC' que tomara medidas. Durante el intento de ataque, Melania fue quien dio la voz de alarma, mostrando pánico ante la situación. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, criticó a Kimmel y otros medios por fomentar discursos de odio contra Trump.

Unos días antes del tiroteo en la cena de corresponsales, del tercer intento de magnicidio contra Donald Trump en solo dos años, el humorista Jimmy Kimmel hizo su propia parodia del tradicional evento entre la Casa Blanca y los periodistas. Kimmel bromeó en su programa, incluso, sobre la primera dama Melania Trump. Ahora, revisionando dicha broma, parece casi una premonición. "Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene usted un brillo como el de una viuda en espera", dijo el humorista.

Una pulla de Kimmel a Melania en su "cena parodia" que podría haber sido casi una realidad solo unas horas después. Porque el humorista dijo estas palabras el pasado jueves y Colen Allen intentó llegar hasta Trump para dispararle en la noche del sábado.

Kimmel llama a Melania Trump "viuda en ciernes" en un monólogo que ha enfurecido a la primera dama de los EEUU. De hecho, no ha dudado en publicar un comunicado este lunes para acusar al humorista de sembrar el odio. "Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas... Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar odio", ha lamentado Melania.

Que 'ABC' tome medidas

Y no se ha quedado aquí. Ha pedido a la cadena 'ABC' que tome cartas en el asunto. Una reacción no tan inmediata como la que sí tuvo en el momento del ataque contra su marido en la cena de corresponsales, en la Casa Blanca. Para Melania, sus declaraciones son "retórica de odio y violencia". Por lo que le ha llamado directamente "cobarde", al considerar que "se esconde tras 'ABC' porque sabe que la cadena seguirá protegiéndolo". "¿Cuántas veces más permitirá la dirección de 'ABC' el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", ha inistido.

Pues, cuando suenan los disparos, la mesa presidencial continúa muy atenta al truco que el mentalista les estaba ofreciendo. Nadie parece darse cuenta de lo que está pasando, hasta que es ella, Melania Trump, quien da la voz de alarma.

El pánico que vivió Melania Trump tras escuchar disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: fue quien dio la voz de alarma

"¿Qué ha pasado?", pregunta y su cara de pánico lo dice todo. "Yo he pasado por esto un par de veces. Ella no, y para ser la primera vez lo manejó genial. Quiero decir, fue muy fuerte, inteligente", ha asegurado Trump.

Pero el rostro de Melania era de auténtico pavor, porque esta es la primera vez que ella vive un intento de asesinato o magnicidio. No es lo mismo para su marido, que ya lleva tres en dos años. En este caso, todos se agacharon bajo la mesa para luego salir, como pudieron, del escenario. El equipo de seguridad se llevó a Trump mientras Melania intentó salir a gatas. Una escena que muestra cómo, independientemente de la clase social, en momentos como estos todos somos iguales y humanos.

Hay que recordar que el año pasado, la cadena suspendió el programa de Kimmel tras los comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado a tiros el pasado 10 de septiembre durante un acto en una universidad de Utah.

"Esto tiene que terminar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo acompaña a bordo del Air Force One en su regreso a Washington, D.C., Estados Unidos, el 9 de marzo de 2025.

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, también estaba sentada en esa mesa presidencial muy cerca de Melania. Este lunes, no ha dudado en criticar a Kimmel, así como a otros medios y periodistas, asegurando que junto a los demócratas difunden los discursos del odio contra la Administración Trump. "Nadie en los últimos años ha recibido más amenazas ni más violencia que el presidente Trump. Esta violencia política surge de una demonización sistemática de él y de sus seguidores, por parte de comentaristas, de miembros electos del Partido Demócrata e, incluso, de algunos en los medios", ha asegurado Leavitt.

"Esta retórica odiosa, constante y violenta dirigida contra el presidente día tras día durante 11 años ha ayudado a legitimar esta violencia y a llevarnos a este momento oscuro", al tercer intento de asesinato de este presidente magnate.

Y se ha atrevido a comparar el contenido del manifiesto de Allen con las palabras del monólogo de Kimmel en su programa. "Cuando lean el manifiesto de este atacante, pregúntense: ¿en qué se diferencia su retórica de lo que se lee en redes sociales y en distintos foros cada día? La respuesta, si son honestos consigo mismos, es que no hay ninguna diferencia", ha sentenciado para poner un ejemplo: "el presentador nocturno de 'ABC' Jimmy Kimmel" que ha "llamado de forma repugnante a la primera dama Melania Trump 'viuda expectante'".

Y ha acabado con un mensaje sobre Kimmel y la sociedad estadounidense: "Este tipo de retórica sobre el presidente, la primera dama y sus seguidores está completamente desquiciada, y es increíble que el pueblo estadounidense la consuma noche tras noche". "Esto tiene que terminar".

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