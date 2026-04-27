Bienvenidas, consejos y pretensiones de los futuros compañeros de Leonor en la Universidad Carlos III

¿Qué han dicho? "Te pasamos apuntes si los necesitas y ya verás que es superdivertido" o "Un consejo, apúntate a rugby, que es una experiencia muy chula", son algunos de los consejos y mensajes que le mandan sus futuros compañeros en la universidad.

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Getafe, Madrid, tras finalizar su formación militar en aire, tierra y mar. A diferencia de su padre, quien se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, Leonor ha optado por una carrera en Ciencias Políticas. laSexta visitó el campus para mostrarle las instalaciones, como la cafetería, biblioteca y aulas. Estudiantes de la universidad compartieron sus opiniones y consejos, destacando la importancia de las prácticas y la lectura. También le ofrecieron apoyo académico y social, sugiriendo incluso unirse al equipo de rugby "Las Hipopótamos".

Este lunes hemos sabido que la princesa Leonor estudiará en la Universidad Pública. Concretamente, cursará el grado de Ciencias Políticas en el campus de la Carlos III de Getafe, en Madrid. La princesa de Asturias está a punto de terminar sus tres años de formación militar, al igual que hizo su padre. Tras formarse en las disciplinas de aire, tierra y mar, volverá a Madrid para estudiar en la universidad. Aunque su padre se graduó, en 1993, en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, la princesa de Asturias ha apostado por Ciencias Políticas y por la Carlos III.

Por eso, laSexta se ha trasladado hasta el que será su campus, el de Getafe, para hacerle a la princesa Leonor un tour rápido antes de que empiece el próximo curso. Para que esté algo más familiarizada.

Porque, nada más entrar, la princesa podrá encontrar a la izquierda la cafetería y al fondo la biblioteca. También podrá disfrutar de las zonas para socializar o para intercambiar apuntes con sus futuros compañeros. Sin olvidar las aulas donde estudiará, en las que se imparten las clases de la carrera elegida por Lonor.

Pero como no todo son las instalaciones, sino que en la universidad las relaciones con los otros estudiantes importan mucho, hemos hablado con los que podrían ser sus futuros compañeros. Esto es lo que nos han contado sobre la princesa Leonor y su decisión.

"La Ciencia Política lo que busca es enseñarnos cómo puede ser el buen gobierno y cómo, desde su postura, ella puede ayudar a todo esto", asegura una joven. "Leonor, yo te diría que te centraras en ir a las prácticas, ya que estudias Ciencias Políticas", le recomienda otra. Y esperan "que le guste leer porque aquí se lee mucho".

"Es bueno que se venga a la Universidad Pública para centrar el debate en torno a la financiación" de la universidad pública, opina otro estudiante de la Carlos III.

Humanidades, Derecho o Economía, son algunas de las asignaturas de los 240 créditos que la princesa Leonor va a tener que cursar en este campus. Todavía no ha acabado el curso actual, quedan meses para que llegue, pero ya hay compañeras que se ofrecen para ayudarla. "Leonor nosotras te pasamos apuntes si los necesitas" y le desean que tenga "mucha suerte". "Ya verás que es superdivertido.

"Somos del mismo año, somos del 2005; si tienes alguna duda, nos la preguntas, que vamos a estar en cuarto año", se ofrecen dos estudiantes de la universidad. Y hasta hay una chica que le da un consejo deportivo y de ocio: "Un consejo, métete a rugby, a 'Las Hipopótamos', que te vamos a recibir con los brazos abiertos y va a ser una experiencia muy chula".

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