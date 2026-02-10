Ahora

Escándalo en Francia

Un hombre violó a menores durante 55 años y lo relató en un diario: la Fiscalía francesa difunde su identidad para encontrar a más víctimas

Los detalles Detenido desde 2024, este hombre de 79 años ha confesado también haber matado a su madre y a su tía.

Fotografías de Jacques Leveugle a distintas edades difundidas por la Fiscalía francesa
Jacques Leveugleestá acusado de haber violado presuntamente, al menos, a 89 menores de edad en 55 años, entre 1967 y 2022. Leveugle, de 79 años y origen francés, confesó los hechos y se encuentra en prisión desde 2024 acusado de violación agravada y agresión sexual. El caso se ha hecho público este martes, cuando la Fiscalía de Grenoble ha hecho pública su identidad.

Hasta el momento, las autoridades francesas solo han conseguido identificar a 40 de esas presuntas víctimas. Por ello, han difundido imágenes de Leveugle a distintas edades para encontrar nuevas víctimas y testigos.

Según ha trascendido, los primeros abusos se remontarían a cuando Leveugle tenía tan solo 19 años, en la década de 1960. Era profesor de francés y monitor en campamentos de verano, un trabajo que realizó en distintos países como Colombia, Alemania, Suiza o Marruecos, además de en su Francia natal. Se cree que podría haber cometido estos delitos en ocho países.

Fue su sobrino quien dio la voz de alarma cuando encontró en su casa una memoria USB donde relataba estas agresiones a modo de diario. En total se han hallado 15 tomos, con fotos incluidas, y todas las víctimas tenían entre 13 y 17 años. Además de esas 'Memorias' y las presuntas violaciones, también confesó haber matado a su madre y a su tía de 92 años.

Este escándalo ha recordado en Francia al caso de Joël Le Scouarnec, un cirujano condenado a 20 años de prisión por violar a casi 300 niños y considerado el mayor pederasta del país.

