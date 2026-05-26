Una exsecretaria de Zapatero afirma que debe estar "devastado" por la investigación: "Su mujer y sus hijas son todo, han determinado su vida siempre"

María Ángeles López de Celis se muestra sorprendida por la presunta trama de tráfico de influencias en la que también se señala a la sociedad What The Fav, propiedad de las hijas del expresidente.

María Ángeles López de Celis, exsecretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su sorpresa por la imputación del expresidente, asegurando que debe estar "devastado" por el impacto en su familia. En una entrevista en 'Espejo Público', López de Celis describió a Zapatero como un "hombre tranquilo" y destacó la sencillez y coherencia de su familia. La exsecretaria, que trabajó en la Secretaría de Presidencia, subrayó la complejidad de este entorno laboral. También habló sobre Gertrudis Alcázar, otra secretaria de Zapatero, describiéndola como leal y dedicada, aunque le pediría explicaciones sobre la situación actual.

María Ángeles López de Celis, una de las exsecretarias de José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado este martes su sorpresa por la imputación del expresidente y ha asegurado que debe estar "devastado" por la situación, que afecta también a sus hijas, Alba y Laura.

"Tiene que estar absolutamente devastado porque para él su mujer y sus hijas son todo. Son lo más importante, han determinado su vida siempre, hasta tal punto de tener en cuenta su opinión para continuar en política", ha sostenido López de Celis en una entrevista en 'Espejo Público' y recogida en Más Vale Tarde.

La exsecretaria trabajó para varios presidentes del Gobierno, ya que formaba parte de la Secretaría de Presidencia. En su entrevista, ha explicado que la Secretaría del presidente "es muy compleja" y en ella "trabajan generalmente entre siete y nueve personas". "De esa cantidad, unas vienen con el nuevo presidente y son personal de mucha confianza", ha indicado.

López de Celis ha asegurado que la llegada de Zapatero fue "como un soplo de aire fresco", ya que "venían unas personas completamente distintas a las que habíamos trabajado durante ocho años". Le ha descrito como un "hombre tranquilo, que irradia paz y humildad", características que han acrecentado el choque por la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias.

"Son personas que siempre se han destacado por su sencillez, por su cercanía, por ser coherentes", ha subrayado, en referencia a Zapatero y a su familia.

La profesional ha calificado el hallazgo de las joyas en su despacho como algo "casi anecdótico", asegurando que lo que le "preocupa" es la presunta trama, "todo lo que tiene que ver con esa ingeniería financiera". "Todo el tema de Plus Ultra... Es que no me pega nada", ha insistido.

El papel de Gertrudis

López de Celis también coincidió con Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero a la que también señalan los investigadores. Sobre ella, la exsecretaria ha afirmado que casi profesaba una religión por Zapatero.

"Es una mujer de origen humilde, absolutamente leal. Grandes hombres de empresa o de instituciones importantes tienen alguien a su lado que les dedica su vida. Es como un sacerdocio. No tienen familia, no están casadas, no tienen hijos, no tienen nada más que eso: su trabajo", ha expuesto.

Aunque ha evitado juzgarla, sí que ha reconocido que "le pediría una explicación".

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