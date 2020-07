El uso de la mascarilla es obligatoria a partir de este jueves en toda Cataluña y siempre en los espacios públicos. La norma ha entrado en vigor hoy y es aplicable a todas las personas de seis años en adelante. "Están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad", recoge la resolución.

El objetivo, tras los últimos rebrotes en Lleida, es "la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19". Así, los ciudadanos que incumplan la norma se enfrentan a multas de hasta 100 euros, como ya adelantó ayer la consellera de Salud.

No obstante, según figura en el decreto, se mantienen las exenciones, por razones personales y de la naturaleza de la actividad. Es decir, no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio físico deportivo al aire libre ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible. Xavier Llebaria, de la Agencia de Salud Pública, ya señaló ayer que "el criterio a seguir es el sentido común" y apuntó que tampoco es necesaria para bañarse o tomar el sol en playas y piscinas.

Se establece además que corresponde "a los ayuntamientos y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control de las medidas establecidas en esta resolución sobre el uso de la mascarilla".

Baleares se une a partir del fin de semana

Baleares también impondrá el uso obligatorio de la mascarilla en la calle (siempre y pese a la distancia de seguridad) a partir de este fin de semana. Así lo ha confirmado la consejera de Salud balear en una entrevista a la Cadena SER. Las sanciones por el incumplimiento de la medida no superarán los 100 euros. El Govern balear también baraja limitar el número de personas que se pueden reunir, como otras de las medidas de prevención para frenar los contagios de COVID-19.

La excepción a esta medida sería la realización de deporte al aire libre o en playas y piscinas. Actualmente, el uso de mascarilla es obligatorio en la calle y espacios al aire libre sólo cuando no es posible garantizar que se respeta la distancia de seguridad. También es obligatoria en establecimientos comerciales y espectáculos culturales y deportivos en interiores para mayores de seis años, según marca el decreto aprobado por el Govern el pasado 19 de junio para la nueva normalidad.

Hasta este miércoles Baleares contabilizaba 2.347 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 1.985 curados y 228 fallecidos. Desde principios de mayo, el equipo de enfermeras rastreadoras de Atención Primaria ha identificado 13 brotes en la comunidad con 75 positivos. Así, permanecen activos nueve brotes (todos en Mallorca excepto uno, en Ibiza).

En Euskadi, de momento solo en Ordizia

En el País Vasco, el uso de la mascarilla se obligatorio solo en Ordizia, tras detectarse un rebrote en una zona de bares y que alcanza ya los 48 positivos. Los habitantes de la localidad guipuzkoana tienen que llevar la mascarilla en todos los espacios públicos, tanto en interior como en exterior y a pesar de la distancia social de seguridad. Así se recoge en la nueva orden del Departamento de Salud vasco firmada por la consejera Miren Nekane.

Según la consejería, el paciente cero sería un vecino de Donostia que días antes había viajado a Lleida y que a su regreso se reunió con su familia en uno de los locales ahora cerrados por ese brote de coronavirus.