El Gobierno de Aragón decretará este lunes el uso obligatorio de mascarilla, incluso aunque se respete la distancia de seguridad. Además, l Ejecutivo llama a la responsabilidad ciudadana para evitar contagios y alerta de que aplicará sanciones a quien no lleve la mascarilla.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el director general de Salud Pública, Francis Falo, serán los encargados de explicar este lunes los detalles de la aplicación de esta medida e informarán de la situación epidemiológica en la comunidad.

Así, Aragón se suma a la decisión tomada por otros territorios de hacer obligatorio el uso de mascarilla. Precisamente, este sábado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, adelantó que el comité técnico estudiará la opción de que el uso de mascarilla sea obligatorio en toda la región a partir de la próxima semana.

Moreno aseguró que se trata de una decisión que espera que tenga un efecto "positivo" en su objetivo de "evitar rebrotes" de coronavirus. "Vamos a seguir extremando la precaución", manifestó el presidente de la Junta de Andalucía.

Cataluña, Extremadura, Baleares o la localidad de Ordizia son otros territorios donde se ha tomado la decisión de que la mascarilla sea de uso obligatorio en espacios públicos, pese a que se guarde la distancia interpersonal.

No obstante, se mantienen las exenciones: no es exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, 290 personas se han contagiado de coronavirus en Aragón en los últimos siete días, de los que 85 han iniciado síntomas de COVID-19.