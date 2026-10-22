¿Están funcionando las recetas económicas de Milei? Gonzalo Bernardos asegura que "ha falseado todo lo que prometió"

"En este momento, Argentina si no tuviera un apoyo externo y no se estuviera vendiendo a cachitos a los norteamericanos estaría más hundida de lo que ya está", defiende Gonzalo Bernardos, muy crítico con las políticas económicas de Milei.

En su visita a España, además de insultar a Pedro Sánchez y a los periodistas, Javier Milei también ha sacado pecho de su política económica de la 'motosierra' al gasto público y el estado del bienestar.

Pero ¿están funcionando las recetas de Milei? "Para nada", afirma rotundo Gonzalo Bernardos, que señala que Milei "ha falseado lo que prometió".

"Dijo que los impuestos eran un robo y ha incrementado una barbaridad de impuestos", explica el economista, que considera que no habría que escuchar a las voces que dicen que Milei es "el gran adalid de la derecha y el oráculo en el que nos hemos de fijar en España".

"Lo que me interesa más es si la gente vive mejor o peor", apunta Bernardos, que afirma que los indicadores económicos "pueden ser absolutamente coyunturales" y en este momento Argentina "si no tuviera un apoyo externo y no se estuviera vendiendo a cachitos a los norteamericanos estaría más hundida de lo que ya está".

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