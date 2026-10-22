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Antonio Maestre: "En cualquier término, moral, intelectual o ético, Ayuso se tendría que lavar la boca antes de hablar de los docentes"

El periodista asegura que "una huelga es política por definición, porque lo que tiene es una exigencia" y pide a Ayuso que atenda las reclamaciones de la comunidad educativa en Madrid.

Maestre: "En cualquier término, moral, intelectual o ético, Ayuso se tendría que lavar la boca antes de hablar del cuerpo docente de este país"
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin atender las peticiones de la comunidad educativa en la región, que lleva más de una semana en huelga para pedir una negociación sobre sus mejoras laborales y la mejora de la calidad de la enseñanza.

Hasta ahora, la única respuesta de Ayuso ha sido catalogar a los manifestantes como un "coro rociero violento" y desautorizar esta huelga definiéndola como política.

Antonio Maestre ha respondido asegurando que "una huelga es política por definición, porque lo que tiene es una exigencia". "Están pidiendo por sus derechos propios, los de los docentes, y también los de los familiares", ha añadido.

Además, ha asegurado que Isabel Díaz Ayuso "se tendría que lavar la boca antes de hablar de los docentes en cualquier término moral, intelectual o ético".

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