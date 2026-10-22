"Da vergüenza ajena": políticos y medios argentinos reaccionan a la visita de Milei en España

¿Qué están diciendo? Presentadores y analistas señalan que la visita podría beneficiar al todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La visita a España del presidente argentino Javier Milei ha generado una ola de críticas y polémicas en su país. Medios como 'La Nación' han resaltado la falta de recepción por parte del rey y líderes políticos, siendo recibida únicamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 'Clarín' acusa a Milei de inmiscuirse en la política española, favoreciendo a Pedro Sánchez. Analistas han calificado su comportamiento de "papelones", especialmente tras llamar "dictador" a Sánchez. En Argentina, se teme que estas acciones afecten su credibilidad y su futuro electoral, según 'Perfil', que observa un creciente distanciamiento de sus antiguos aliados.

"Mamarracho", "impresentable", "este hombre no está bien" o que "da vergüenza ajena". Los compatriotas del mandatario argentino Javier Milei han reaccionado este jueves a su visita a España, marcada por las polémicas y las críticas a sus movimientos políticos.

Medios como 'La Nación' han puesto el foco en que ni el rey, ni casi dirigentes de su bando político le han recibido, sólo la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Se conformó con el efusivo abrazo de Ayuso". Desde 'Clarín', acusan a Milei de "meterse en la campaña española" y beneficiar al todavía presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que este miércoles se dejó ver con una camiseta de "Orgullo zurdo".

Presentadores y analistas de distintas radios y sensibilidades, por su parte, han señalado que "ha hecho papelones", refiriéndose a la múltiples polémicas que han rodeado su viaje. Nada más poner un pie en España, el mandatario de origen latino se refirió a Sánchez como "dictador" y sólo pudo ponerse en contacto por videollamada con su "amigo" y líder de Vox, Santiago Abascal.

Muchos de los que han valorado este acto desde la visión de la política argentina, además, piensan que visitas así podrían incluso volverse en su contra electoralmente, señalando que un viaje así "quita peso a su credibilidad". Desde el informativo 'Perfil', destacan que "quienes antes buscaban fotografiarse con él, ahora se preguntan si esta cercanía les conviene".

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