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Vito Quiles en Zaragoza

Antonio Maestre, tras oír el 'Cara al sol' en un acto de Vito Quiles: "Me sorprende que sean capaces de cantar y andar a la vez sin que les dé un ictus"

En Zaragoza se volvían a registrar altercados entre partidarios y detractores de un acto organizado por Vito Quiles, donde se ha podido escuchar a los simpatizantes del agitador ultra cantar el 'Cara al sol'.

En Zaragoza se volvían a registrar altercados entre partidarios y detractores de un acto organizado por Vito Quiles, donde se ha podido escuchar a los simpatizantes del agitador ultra cantar el 'Cara al sol'.

En Zaragoza, la convocatoria de un nuevo acto de Vito Quiles se ha vuelto a saldar con enfrentamientos entre antifascistas y simpatizantes del agitador ultra.

Allí también se ha escuchado por parte de partidarios de Quiles, muchos de ellos jóvenes, cánticos como el 'Cara al sol' franquista. "Luego se enfada mucho el agitador ultra si le llaman fascista", comenta Iñaki López.

Antonio Maestre, por su parte, se muestra "sorprendido" de que los simpatizantes de Quiles "sean capaces de cantar y andar a la vez sin que les dé un ictus".

María Claver considera que "lo que está pasando es la ruptura de la convivencia en España", algo en su opinión "tan grave, que nos va a costar muchísimo tiempo poder recuperarlo, si lo recuperamos".

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