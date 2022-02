"Unos y otros, como no han podido acabar conmigo aunque lo han intentado, van contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia. Ni un madrileño verá que me he beneficiado yo ni nadie de mi entorno. Si no lo tuviera tan claro, no lo diría con tanta claridad porque se podría demostrar. No lo van a encontrar y entiendo que esto me llevará a comisiones de investigación". Son las palabras que ha pronunciado en su intervención en la Asamblea de Madrid a primera hora de la mañana.