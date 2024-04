Desde el Partido Popular han cargado con mucha dureza contra la decisión de Pedro Sánchez de suspender su agenda e iniciar un periodo de reflexión durante cinco días. Alberto Núñez Feijóo ha tachado al presidente del Gobierno de narcisista: "No puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón". "El presidente del Gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade", afirma el líder del PP.

Unas declaraciones que El Gran Wyoming contesta rotundo en el plató de El Intermedio: "Bueno, señor Feijóo, que yo sepa, Pedro Sánchez no ha dimitido. Aunque haya cancelado su agenda sigue como presidente". Es más, el presentador afirma que si el presidente del Gobierno "hubiera cogido un berrinche de adolescente, se hubiera encerrado en su cuarto de un portazo a escuchar a Taylor Swift".

Además, el líder del PP ha realizado un discurso presidencialista intentado atraer a los votantes socialistas y de otros partidos que no estén de acuerdo con la actuación de Sánchez: "Sé que muchos españoles que han votado a partidos distintos al mío no se sienten representados por esto y desean abrir una nueva etapa". "Pues para no querer ser presidente se le ve un poco la patita", afirma Wyoming, que destaca que "Feijóo está aprovechando esta crisis para pescar votos": "Me temo que llega tarde, para orientar el voto de izquierda hacia la derecha ya está García-Page".