El Congreso del Partido Popular en Madrid no se celebrará hasta que se resuelvan todas las cuestiones relativas a los contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Según ha podido saber laSexta, Génova ha aplazado esta cita -que tenía que celebrarse antes del mes de julio- por las informaciones publicadas en las últimas horas.

En los últimos meses, el entorno de la presidenta madrileña ha insistido en varias ocasiones en el adelanto de esta cita. Una petición que cogió fuerza tras conocer los resultados electorales en Castilla y León. De hecho, hace tan solo unos días la líder autonómica llamó a la dirección nacional a darle ya "voz a los afiliados" y a no retrasar más el Congreso.

Sin embargo, las informaciones publicadas en las últimas horas han tensionado aún más las relaciones entre Génova y el PP madrileño. La existencia de un contrato al hermano de la presidenta, el cobro de una comisión y un supuesto espionaje a la presidenta madrileña a través del Ayuntamiento ha precipitado la ruptura.

Casado ha roto su silencio

Hoy Pablo Casado ha roto su silencio mostrándose "sorprendido y muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila". En declaraciones a la cadena 'COPE', ha asegurado que no ha puesto en duda que el contrato al hermano de Ayuso esté bien hecho, pero cree que "el problema es que si después del contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar". "Más allá que sea ilegal, que es algo que tendrá que decir un juez si hay investigación, la cuestión es si es entendible. Que si, el 1 de abril cuando estaban muriendo 700 personas, se puede contratar con tu hermana y llevarte 300.000 euros de beneficio".

Respecto al origen del dossier que recibió con toda la información acerca del contrato, que incluía "datos fiscales y bancarios", pero no "personales", Casado no ha aclarado su origen, aunque desmiente que venga de Moncloa. "Después tenemos conocimiento que después esa información también la tienen medios de comunicación y la oposición".

"Es una información que solo puede venir de alguien con acceso a datos oficiales", ha insinuado. "A Sol les dicen que ese supuesto dossier se lo hemos pasado a Moncloa desde Génova. Esta preconstitución de pruebas e involucración de organismos en vez de dar la información que se está pidiendo me sorprende aún más. Que yo tenga que llamar al Ministerio de la Presidencia para descartar una información falsa que me está dando la presidenta... Es surrealista".

El presidente del Partido Popular ha señalado "la información es que la comisión es de 286.000 euros, suficientemente relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias". Sin embargo, ha dejado claro que no ha hecho ninguna acusación, sino que solo ha pedido explicaciones: "Es algo que se debería aclarar, y que se debería haber aclarado en privado".

Ayuso reconoce que su hermano cobró una comisión por el contrato de mascarillas

Escasos minutos después de la intervención de Casado en 'COPE', Isabel Díaz Ayuso ha intervenido en la cadena para dar su versión de los hechos, negando el posible tráfico de influencias al que apuntaba el líder del PP.

La presidenta ha reconocido la existencia de una comisión en el contrato para la adquisición de mascarillas en los peores días de la pandemia, si bien no ha especificado la cuantía de dicha comisión. "No hay nada ilegal. No van a poder demostrar que nadie de mi Gobierno ni yo ni hemos tenido nada que ver con esta empresa ni con mi hermano", ha defendido Ayuso en su intervención, adelantando una comparecencia para las 12:00 horas de este viernes.

Sobre la cuantía de esta comisión, Ayuso ha reconocido que no puede dar una cifra porque no sabe si tiene "más materia o no". "Lo que tengo claro es que no es ilegal y por eso no he preguntado", agrega, acusando a la dirección nacional de "enredar con medias verdades". "Me extraña que el PP tenga la cantidad tan clara", insiste apuntando a que hay "gente que no quiere nuestro bien", refiriéndose a ella misma y al propio Casado, al que lanza un capote: "Quiero pensar que le están engañando y le han dado algo intoxicado".